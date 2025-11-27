Из-за ее измены Зибров поседел в 27 лет: что известно о первом браке артиста

Татьяна изменила Павлу, но именно после этого он принял решение профессионально заняться вокалом

Павел Зибров — народный артист Украины и эстрадный певец, который состои в браке с женой Мариной уже 31 год. Однако в его жизни была история, которую он долго держал за кулисами — измена первой любви, из-за которой он поседел и стал заниматься вокалом.

Что следует знать

Первая жена Павла Зиброва — пианистка Татьяна Самофалова, которая изменила ему, когда уже родила певцу первенца

После тяжелого разрыва артист стал курить и злоупотреблять алкоголем

Татьяна до сих пор в браке с тем, с кем изменила артисту

Татьяна – дочь заслуженного артиста Украины и преподавательница в капелле бандуристов. Как рассказал Павел Зибров в шоу Рамины Эсхакзай "30+", их отношения начались красиво — сначала они влюбились друг в друга, а позже и поженились. Однако, когда он вернулся из армии, все уже было "не так". Татьяна уже была беременна, но между ними появилась холодная тишина.

Позже Татьяна родила Павлу первенца – сына Сергея, но даже после родов попросила не забирать ее из роддома, мол, приедет отец. Супруги еще некоторое время жили в одном доме, но в разных комнатах — без надежды и без общего будущего.

Сын Павла Зиброва Сергей

Люди говорили Зиброву, что Татьяна влюблена в другого, но Павел отказывался в это верить — супруги уже воспитывали маленького сына. Однажды он случайно проходил мимо кабинета, где преподавала Татьяна, он увидел ее с другим парнем – они шли за руки, обнимались. В тот же вечер он собрал вещи и ушел из дома.

Павел Зибров с женой Мариной

После разрыва жизнь певца рассыпалась на обломки. Зибров признался, что стал курить и злоупотреблять алкоголем, пытаясь заглушить боль. Именно после этого он поседел, и стал профессионально заниматься вокалом. Это было переломным моментом в его биографии.

Татьяна вышла замуж за того парня и они до сих пор вместе. А Павел создал свою семью — с женщиной по имени Марина и они в браке уже 31 год и воспитали дочь.

