Без бороди та з іншою зачіскою: як зірка "Папіка" Станіслав Боклан виглядав у молодості (фото)

Вступити до театрального вишу Станіславу не вдалося з першого разу

Зірці серіалу "Папік" Станіславу Боклану, якого називають найдорожчим актором України, виповнюється 66 років. Проте за багато років актор практично не змінився, правда, в молодості ходив без бороди й носив зачіску з чубчиком.

Що відомо:

Український актор, який зіграв у серіалах "Папік" та "Слуга народу", Станіслав Боклан 12 січня відзначає 66-річчя

У молодості Станіслав Боклан носив густу шевелюру та був без бороди

"Телеграф" вирішив з'ясувати, яким був творчий шлях відомого актора і чим він захоплювався. У мережі є архівні знімки молодого Станіслава Боклана.

Як Станіслав Боклан виглядав у молодості

Народився актор у 1960 році у Брусилові (Житомирська область), потім його родина переїхала до Києва. Після закінчення школи Станіслав не прагнув вступати до вищого навчального закладу, тому пішов працювати на завод "Кристал", де був вимірником електричних параметрів у мікромодулі.

У 1979 році за компанію з другом Боклан пішов вступати до театрального, але без підготовки не пройшов. Йому порекомендували прийти через рік, і Станіслав так і вчинив. Наступного року його взяли й у 1984 році майбутня зірка закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. З 1984 до 1994 року Боклан служив у Донецькому обласному російському драматичному театрі в Маріуполі.

Станіслав Боклан у молодості

А з 1994 до 2020 року був актором Київського академічного Молодого театру. Завдяки зовнішності та таланту він зміг швидко заробити у театрі амплуа героя-коханця.

Станіслав Боклан продовжує зніматися у кіно

Станіслав дебютував у кіно, зігравши у серіалі "Тарас Шевченко. Заповіт". Потім він з’явився у фільмі "Американський блюз", "Репортаж", "Нескорений", "Лялька" та багатьох інших. Але найбільше глядачам він запам’ятався за роллю Юрія Чуйка у серіалі "Слуга народу" (2015 року).

Станіслав Боклан у 90-ті роки і зараз

Наприкінці 2017 року Боклан став членом журі шоу "Ліга сміху". А у 2019 році Станіслав Боклан з'явився на екранах у серіалах "Папік", "Кровна помста", "Кріпосна", які принесли йому велику популярність. Сьогодні актор продовжує зніматися у фільмах, у грудні 2025 року з ним вийшла кінострічка "Потяг до Різдва".

Станіслав Боклан був членом журі шоу "Ліга сміху"

На архівній фотографії, зробленій у 90-ті роки, помітно, що Боклан практично не змінився. У молодості він носив зачіску з легким чубчиком, який спадав на чоло і був без бороди, оскільки не любила рослинність на обличчі. Зараз актор не приховує своєї сивини й трохи підстриг волосся. Але шанувальники неодноразово зазначали, що з віком Боклан став лише гарнішим.

Як виглядає зараз Станіслав Боклан

