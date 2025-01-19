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Познайомились, коли дівчинці було 11 років: що відомо про внучку Алена Делона, з якою вони як дві краплі води

Автор
Наталія Дума
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Онучку Алена Делона звати Елісон ле Борж
Онучку Алена Делона звати Елісон ле Борж. Фото Колаж Телеграфу

Зараз онучці зірки кіно 36 років

Один із найвідоміших акторів у світовій кінематографії Ален Делон, якого не стало 18 серпня 2024 року, мав онучку, яка із ним "одне лице". Її ім’я — Елісон ле Борж, і вона позашлюбна донька сина французької зірки кіно.

Від шлюбу з Наталі Делон у Алена Делона, знаменитого серцеїда, з’явився син Ентоні. Саме він — батько копії актора. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає онучка Алена Делона, скільки їй років і що про неї відомо.

Що відомо про внучку Алена Делона

Елісон ле Борж народилася 4 вересня 1986 року в Парижі. Її батьками є Ентоні Делон, син Алена Делона, та танцівниця кабаре Crazy Horse Марі-Елен Ле Борж. Вона виховувалася матір'ю та росла на околиці Парижа. Вперше Ален Делон зустрівся з нею, коли їй було 11 років, і був вражений їхньою схожістю.

Онучка Алена Делон Елісон ле Борж

Елісон ле Борж займається моделінгом. Один із фотографів, який не знав, що вона є онучкою Алена Делона, зазначив, що вона виглядає так само як і французька зірка, але у жіночому вигляді. Завдяки своїй зовнішності дівчина потрапляла на обкладинки глянцю і стала обличчям відомих брендів.

Елісон ле Борж внучка Алена Делона

Елісон ле Борж була на обкладинках відомих журналів. Зокрема, Grazia, Vogue, GQ, Elle та Vanity Fair. Також вона знялася у кіно в 2014 році, у фільмі "L'île bleue".

Елісон ле Борж внучка Алена Делона

Елісон ле Борж — точна копія свого діда. У неї блакитні великі очі, темне волосся, гладенька "аристократична" шкіра та чіткі риси обличчя. Також дівчина струнка і має зріст 175 сантиметрів.

Елісон ле Борж внучка Алена Делона

Про особисте життя внучки Алена Делона нічого не відомо. Вона тримає його у секреті, а сторінка дівчини в Instagram закрита. Зараз Елісон ле Борж 36 років.

Елісон ле Борж внучка Алена Делона

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про жінок Алена Делона. Ален Делон свого часу був одружений з Франсін Бартелемі (Наталі Делон), яка народила йому сина Ентоні. Однак "єдиним справжнім коханням свого життя" називав не її.

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