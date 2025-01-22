Шлюб з Тищенком і робота на проросійському каналі: де зараз "Міс Україна-2008" Журавська і як виглядає

Модель переїхала за кордон разом з сином

Ірина Журавська відзначилась перемогою на конкурсі краси "Міс Україна" у 2008 році. Тоді про неї почали писати у медіа, і модель стала публічною особистістю. Також вона перебувала у шлюбі з ресторатором і нардепом Миколою Тищенком. Ми розповідали, яким він був під час роботи у програмі "Ревізор".

Що відомо про кар'єру моделі, і де вона перебуває зараз — знає "Телеграф".

Ірина Журавська — біографія

Майбутня модель народилась у 1990 році у Києві. Маючи ефектну зовнішність, Ірина вирішила показати себе на конкурсах краси. Так, вона здобула титули "Віцеміс Донбас 2007" та "Міс Інтернет".

Ірина Журавська позує на подіумі, фото "Вікіпедія"

Згодом Журавська заявила про себе на всю країну. Вона взяла участь у конкурсі "Міс Україна 2008", і виграла у ньому. Також Ірина працювала з різними українськими дизайнерами.

Журавська стала "Міс Україна 2008", фото news.city.zt.ua

Протягом кар'єри модель підписувала контракт з агентством KARIN MMG. Його власницею є Влада Литовченко, яка має титул "Міс Україна 1995".

Цікаво, що хрещеним батьком Журавської є колишній заступник голови КМДА Віталій Журавський. У 2010 році Ірина вийшла заміж за ресторатора Миколу Тищенка. Весілля відбувалось в клубі "Ольмека", який належить Тищенку.

Ірина Журавська і Микола Тищенко були у шлюбі, фото з мережі

Ірина Журавська і Микола Тищенко були у шлюбі рік, фото з мережі

Молодята мали виїзну церемонію на березі Дніпра, де й розписалися. Тищенко подарував Журавській розкішну каблучку. Також вартісною була сукня нареченої та прикраси. Щоб бути з Тищенко, Ірина залишила навчання у школі акторської майстерності у Лос-Анджелесі. Їхня різниця у віці була майже 20 років. Медовий місяць подружжя провело на Мальдівах.

Журавська і Тищенко відсвяткували медовий місяць на Мальдівах, фото з мережі

Однак шлюб тривав всього рік. Тищенко розповідав в інтерв'ю, що вони розійшлися, бо йому був потрібен "міцний тил". Подейкували, що Журавській не подобалось, що Тищенко спілкується з сином Данилом від першого шлюбу. До того ж вона сама не хотіла народжувати на той момент.

У 2013 році Журавська вийшла заміж вдруге. Її обранцем став бізнесмен Олег з Москви. Через рік модель народила первістка. Пологи відбувалися в одному з пологових будинків Москви. Жінка розповідала, що дуже любить свого сина та чоловіка. З того часу модель практично не з'являлась на публіці.

Ірина Журавська народила сина, фото з мережі

У 2019 році Ірина дала інтерв'ю, в якому сказала, що конкурс краси "нічого їй не дав". А все тому, що вона була дуже юною й не зуміла донести певні сенси аудиторії. Також ширилися різні чутки, які вона складно переживала.

Також Журавська зазначила, що розлучилась з другим чоловіком і вийшла заміж втретє. Однак, хто став її коханим, жінка не розсекретила.

Де зараз Ірина Журавська

До повномасштабного вторгнення Журавська працювала ведучою на проросійському телеканалі Newsone. Це медіа проштовхувало кремлівські наративи та антиукраїнські меседжі. У 2021 році NewsOne, ZIK та "112 Україна" заблокували через проросійську діяльність його власників — Медведчука та Козака.

Журавська була ведучою Newsone, фото з її інстаграму

Журавська працювала на проросійському Newsone, фото з її інстаграму

За кілька днів перед вторгненням росіян Ірина писала, що сподівається на "елегантне, культурне і мирне розв'язання всіх ситуацій". Натомість Журавська засудила Росію за напад на Україну.

Журавська підтримала Україну

"Господь з нами. Ми вистоїмо. Слава Україні, слава ЗСУ. Четвертий день пекла. Росіяни, які підтримують диявола диктатора, це шлях до миру? Танками, ракетами, градами по всій Україні, по нас, по мирному населенню, по наших дітях?", — написала вона.

Більше згадок про війну на сторінці Журавської немає. Вона ділиться світлинами з дорогих курортів у різних країнах світу, своїми луками та періодично показує сина. Судячи з публікацій, модель живе зараз у Мілані. А у шапці профілю Журавської можна побачити український прапор і напис "Тільки любов".

Журавська часто бере участь у фотосесіях, фото з її інстаграму

Журавська з сином, фото з її інстаграму

Журавська показує розкішне життя, фото з її інстаграму

Журавська живе в Мілані, фото з її інстаграму

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