Укр

Запутать оккупанта - "Укравтодор" демонтирует дорожные указатели

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Дорожные знаки по всей стране будут демонтированы Новость обновлена 26 февраля 2022, 17:12
Дорожные знаки по всей стране будут демонтированы

Украинцев предупреждают об изменениях на дорогах страны

Продолжается российско-украинская война, под ударами оккупантов оказываются украинские города в результате чего продолжают гибнуть мирные жители.

Для того чтобы усложнить передвижение российских войск по украине компания "Укравтодор" заявила о демонтаже дорожных знаков на всех автодорогах Украины.

По словам министра внутренних дел украины Дениса Монастырского органы правопорядка успешно борются с диверсантами, которых вычисляют во всех городах и уничтожают.

Теги:
#Автодороги #Укравтодор #Война с РФ
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