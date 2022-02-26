Запутать оккупанта - "Укравтодор" демонтирует дорожные указатели

Украинцев предупреждают об изменениях на дорогах страны

Продолжается российско-украинская война, под ударами оккупантов оказываются украинские города в результате чего продолжают гибнуть мирные жители.

Для того чтобы усложнить передвижение российских войск по украине компания "Укравтодор" заявила о демонтаже дорожных знаков на всех автодорогах Украины.

По словам министра внутренних дел украины Дениса Монастырского органы правопорядка успешно борются с диверсантами, которых вычисляют во всех городах и уничтожают.