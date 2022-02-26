Укр

Обстрел Чернигова: русские попали в жилой дом (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Пожар из-за попадания снаряда Новость обновлена 26 февраля 2022, 14:39
Пожар из-за попадания снаряда

Сохраняется риск повторного обстрела

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. Сообщается, что Чернигов обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град". Попали в одну из многоэтажек. В ней начался пожар.

В Черниговской областной военно-гражданской администрации просят спрятаться в укрытие из-за рисков повторных обстрелов ракетами и "Градами" жилых кварталов. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Видео этого же дома с другого ракурса появилось в украинских пабликах в Телеграме. Назван адрес — улица Белова.

На Черниговщине 26 февраля продолжаются бои с оккупантами. Российские захватчики потеряли около двух десятков единиц военной техники в результате точного удара по колонне.

Обстрелы гражданского населения продолжаются третий день — с тех пор как Россия вторглась в Украину. В результате действий оккупантов повреждены дома в Киеве, Харькове, ведутся бои в других регионах Украины.

Российские солдаты гибнут на украинской земле — их тела некому вывозить. Украинская сторона обратилась за помощью с этим к Красному кресту.

Как ранее писал "Телеграф", для семей и близких вооруженных российских захватчиков в Украине откроют горячую линию — чтобы они могли узнать о пленении, ранении или смерть родных.

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#Чернигов #Обстрел
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