Обстрел Чернигова: русские попали в жилой дом (видео)

Сохраняется риск повторного обстрела

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. Сообщается, что Чернигов обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град". Попали в одну из многоэтажек. В ней начался пожар.

В Черниговской областной военно-гражданской администрации просят спрятаться в укрытие из-за рисков повторных обстрелов ракетами и "Градами" жилых кварталов. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Видео этого же дома с другого ракурса появилось в украинских пабликах в Телеграме. Назван адрес — улица Белова.

На Черниговщине 26 февраля продолжаются бои с оккупантами. Российские захватчики потеряли около двух десятков единиц военной техники в результате точного удара по колонне.

Обстрелы гражданского населения продолжаются третий день — с тех пор как Россия вторглась в Украину. В результате действий оккупантов повреждены дома в Киеве, Харькове, ведутся бои в других регионах Украины.

Российские солдаты гибнут на украинской земле — их тела некому вывозить. Украинская сторона обратилась за помощью с этим к Красному кресту.

Как ранее писал "Телеграф", для семей и близких вооруженных российских захватчиков в Украине откроют горячую линию — чтобы они могли узнать о пленении, ранении или смерть родных.