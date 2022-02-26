Тысячи трупов и пленных: Украина запустила горячую линию для матерей российских оккупантов

Украинские защитники продолжают борьбу

Российские войска, которые вторглись в Украину, несут тысячные потери. Часть солдат сдается или попадает в плен. В украинском Минобороны готовятся запустить горячую линию для родных и близких российских захватчиков.

Об открытии линии "Вернись живым из Украины!" сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Она будет предоставлять информацию о российских солдатах убитых, раненых или попавших в плен во время нападения на нашу страну. Также, по ней родственники убитых оккупантов смогут выяснить, как и когда забрать тело. Для пленных можно будет оставлять короткие сообщения.

Отметим, что официального номера от Минобороны Украины пока не озвучили.

Согласно предварительным данным Россия потеряла уже более 3000 человек убитыми во время вторжения в Украину. Также подбито множество техники врага.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно официальным данным, среди погибших из-за нападения России 198 украинцев — трое детей. Боевые действия ведутся на севере, востоке, юге. На Донбассе украинским войскам не удалось удержать Станицу Луганскую.