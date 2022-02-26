Стингер в работе: на Херсонщине сбили вертолет оккупантов

Российские захватчики несут потери.

В субботу, 26 февраля, на третий день войны России с Украиной в Херсонской области был сбит вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ на своем telegram-канале.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

На кадрах зафиксировано попадание по вертолету российских оккупантов со "Стингера" в районе Новой Каховки (Херсонская область).

Справка: "Стингер" — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.

Напомним, российская армия несет большие потери в Украине, хотя официальный Кремль не дает никакой информации о потерях своих граждан. В Минобороны Украины заявили о трех тысячах погибших врагов за первые два дня войны. Президент Украины Владимир Зеленский все еще надеется достучаться до россиян.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в столице 26 февраля.