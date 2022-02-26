Польша просит принять Украину в ЕС "вне очереди"

Польша выступила за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе

Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в Евросоюз в "экспресс-режиме".

Соответствующее заявление президент Польши опубликовал в своем Твиттере.

"Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве — начаться сразу после этого. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции", — написал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит против России "беспрецедентный пакет санкций". По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, а о более масштабной агрессии.

"Этими санкциями мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться", — сказала она.