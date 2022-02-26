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Кличко рассказал о текущей ситуации в Киеве: враг не прорвался, но столкновения и перестрелки продолжаются

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Виталий Кличко Новость обновлена 26 февраля 2022, 21:32
Виталий Кличко

В результате атак российских оккупантов погибло 6 мирных жителей, среди которых один ребенок

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в столице. По его словам, российские оккупанты не прорвались в город, однако в нем орудуют диверсионные группы. Перестрелки, которые слышны в Киеве — это операции по обезвреживанию диверсантов.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем видеообращении.

"Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тербороны обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас. Утром в жилом доме по ул. Лобановского попала ракета. Разрушение в доме – с 17 по 21 этажа", — сообщил Кличко.

Мэр также озвучил потери среди мирного населения Киева.

"Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и селениях нашего государства. В Киеве с начала атаки на столицу погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов терробоны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка", — сказал Кличко.

Как сообщил "Телеграф", вечером 26 февраля на левом берегу Киева раздавались мощные взрывы.

Теги:
#Киев #Россия #Кличко #Война
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