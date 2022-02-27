В Одесі працює ППО, Миколаїв під контролем ЗСУ, у низці областей загроза авіаудару: ситуація на ранок 27 лютого

Україна продовжує утримувати позиції

Четвертий день війни в Україні починається тривожно, хоча українські військові продовжують стримувати супротивника, той поки не відступає, і протягом ночі бої велися в Харкові, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Сумах та Чернігові. На Волині та на Рівненщині гримить повітряна тривога.

"Телеграф" зібрав останні оновлення щодо ситуації.

Зазначається, що Одеса на сьогоднішній ранок 27 лютого продовжує залишатися однією з найгарячіших точок. У місті працює системи протиповітряної оборони, що знищують ворожі дрони, повідомляє голова Громадської ради при Одеській ОДА Братчук.

У Роздільній Одеській області виявили групу диверсантів на мікроавтобусі Volkswagen.

Гаряче і в сусідній області — у Миколаєві вночі були болі, місто готувалося до кругової оборони, проте, як заявив мер Олександр Сенкевич, наразі всі танки та бронетехніка, розташовані у місті, свої. Україна повністю контролює місто.

Серед ночі був артилерійський обстріл Харкова, один із снарядів потрапив до житлового будинку на вулиці Бучми, внаслідок чого загинула жінка та була зруйнована будівля на п’яти поверхах.

У ході обстрілу Києва росіяни влучили у пункт поховання радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон", але пощастило, зачепили лише паркан, тоді як ємності та будівлі з радіоактивними відходами залишилися цілі.

Менше пощастило нафтобазі у Василькові та газопроводу під Харковом — їх потужно підірвали.

У Луцьку та Рівному оголошено повітряну тривогу, у Херсоні чути вибухи.

Приблизна карта бойових дій зараз виглядає так:

Нагадаємо, що внаслідок боїв українські військові знищили вже тисячі росіян та сотні одиниць ворожої військової техніки. 26 лютого під Гостомелем знищили групу чеченців на чолі з улюбленцем Кадирова.