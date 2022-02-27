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Пожежа на нафтобазі у Василькові: момент вибуху потрапив на відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Заграва від вибуху була видна навіть у Києві Новина оновлена 27 лютого 2022, 02:38
Заграва від вибуху була видна навіть у Києві

Евакуація з міста поки що не планується, проте мешканців околиць закликали закрити вікна

У мережі з’явилося нове відео, на якому було знято момент вибуху на нафтобазі у Василькові (неподалік Києва) та початок пожежі.

Кадри були оприлюднені у телеграм-каналі Україна 24/7.

Як відомо, мер міста Наталія Баласинович підтвердила інформацію про те, що вибух стався на нафтобазі. Водночас у ДСНС поки що не планують проводити евакуацію прилеглих населених пунктів, оскільки вважається, що загрози їхнім мешканцям поки що немає.

Однак у Держспецзв’язку попереджають, що нині вітер постійно змінюється, а тому дим може піти у будь-який бік. Через це мешканцям околиць рекомендують щільно закрити вікна.

Попередньо вважається, що причиною вибуху стало влучення балістичної ракети.

Як повідомлялося раніше, російські десантники 26 лютого розпочали атаку на Васильків із метою захоплення міського аеродрому, через що там нам сталися запеклі бої. У момент влучення ракети в нафтобазу бої тривали.

У самому Києві зараз запроваджено комендантську годину у зв’язку із зачисткою міста від диверсантів. Він діятиме до ранку 28 лютого, а доти виходити на вулицю або переміщатися містом на особистому транспорті заборонено. Винятком є ті випадки, коли треба терміново дістатися до укриття.

Теги:
#Україна #Київ #Росія
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