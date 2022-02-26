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Путінський десант зміг підло висадитись під Києвом: нові подробиці про бої за авіабазу у Василькові

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни хочуть мати доступ до повітряного простору на Київщині Новина оновлена 26 лютого 2022, 05:34
Росіяни хочуть мати доступ до повітряного простору на Київщині

Українські військові ворогу не піддаються

Васильків, що на Київщині, наразі запекло воює із російськими окупантами, які намагаються підпорядкувати собі населений пункт та забрати місцевий аеродром. На жаль, у місті підтверджується наявність військового десанту попри збиття одного із літаків противника.

Таку інформацію передає "ТСН", посилаючись на мера Василькова Наталію Баласинович.

За її словами, на вулицях міста ВСУ наразі дає гідну відсіч ворогу.

"Пишаюся нашими друзями — 40-ю бригадою і нашими ППОшниками, які знищили ворожий літак з десантом. Також — ворожий вертоліт", — зазначила вона, додавши, що уламки літака посипались на територію її рідного селища.

Однією із найгарячіших точок протистоянь Баласинович називає вулицю Декабристів, яка є центральною в населеному пункті.

Вулиця Декабристів позначена червоною цяткою
Вулиця Декабристів позначена червоною цяткою

"Постійно ідуть обстріли ракетами. Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади", — підкреслила чиновниця.

За її інформацією, на жаль, серед українських захисників є чимало втрат. Також звітують про значну кількість поранених. При цьому ВСУ отримує велику підтримку від представників місцевої тероборони. Незважаючи на всі труднощі, Наталія Баласинович переконана, що перемога буде за Україною.

Нагадаємо, що Росія напала на Україну в четвер, 24 лютого. За цей час було обстріляно чимало населених пунктів, ведуться бої у кількох областях. "Телеграф" веде текстовий онлайн, аби ви оперативно дізнавалися про те, що відбувається.

Теги:
#Україна #Київ #Київська область #Росія #Війна #Бої
Росіяни хочуть мати доступ до повітряного простору на Київщині
Київ
Путінський десант зміг підло висадитись під Києвом: нові подробиці про бої за авіабазу у Василькові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни хочуть мати доступ до повітряного простору на Київщині
Путінський десант зміг підло висадитись під Києвом: нові подробиці про бої за авіабазу у Василькові
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