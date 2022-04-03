Чернобаевка, Рыжий лес и не только: как сеть шутит над провалами оккупантов в Украине
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Несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, наш народ не теряет оптимизма и в каждом действии российского оккупанта находит что-нибудь смешное. И такого, поверьте, немало.
Украинцы воюют с оккупантами еще и в сети — юмором и мемами.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие мемы из соцсетей, смешные картинки о провалах россиян в Украине, которые поднимут настроение всем без исключения. Ну, может, только самым россиянам не понравится.
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.
Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.