Чорнобаївка, Рудий ліс і не тільки: як мережа жартує з провалів окупантів в Україні

Попри повномасштабну війну росії проти України, наш народ не втрачає оптимізму і в кожній дії російського окупанта знаходить щось смішне. І такого, повірте, чимало.

Українці воюють з окупантами ще й у мережі — гумором та мемами.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі меми із соцмереж, смішні картинки про провали росіян в Україні, які піднімуть настрій усім без винятку. Ну, може, тільки самим росіянам не сподобається.

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Фото нових пацієнтів у білоруських лікарнях

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мемчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.