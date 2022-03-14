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Україна переможе: патріотичні меми та картинки, які піднімуть настрій

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Україна переможе: патріотичні меми та картинки, які піднімуть настрій Новина оновлена 14 березня 2022, 10:35

Добірка ілюстрацій, які знову переконують, що Україна має перемогти.

Ось уже 19-й день росія продовжує військові дії на території України. Поки ЗСУ захищають нашу державу, прості люди висловлюють свою підтримку.

Хтось подався до волонтерів, хтось активно займається благодійністю, а хтось публікує меми та ілюстрації. Незважаючи на всі жахи війни, українці не втратили здатності сміятися. А як відомо, ворога можна бити не лише зброєю, адже гумористична та патріотична творчість допоможе у важку хвилину зберегти стійкість та бадьорість духу.

"Телеграф" зібрав для вас свіжі меми та патріотичні листівки:

Зазначимо, сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Нині це свято ще раз набуло особливого значення, адже зараз нашим добровольцям знову доводиться захищати Україну від нападу росіян.

Також ви можете переглянути карикатури про те, як наддержава просить допомоги у Китаю.

Теги:
#Україна #Війна
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