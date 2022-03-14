Україна переможе: патріотичні меми та картинки, які піднімуть настрій

Добірка ілюстрацій, які знову переконують, що Україна має перемогти.

Ось уже 19-й день росія продовжує військові дії на території України. Поки ЗСУ захищають нашу державу, прості люди висловлюють свою підтримку.

Хтось подався до волонтерів, хтось активно займається благодійністю, а хтось публікує меми та ілюстрації. Незважаючи на всі жахи війни, українці не втратили здатності сміятися. А як відомо, ворога можна бити не лише зброєю, адже гумористична та патріотична творчість допоможе у важку хвилину зберегти стійкість та бадьорість духу.

"Телеграф" зібрав для вас свіжі меми та патріотичні листівки:

Зазначимо, сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Нині це свято ще раз набуло особливого значення, адже зараз нашим добровольцям знову доводиться захищати Україну від нападу росіян.

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