Александр Дворников: чем российский генерал опасен для Украины

Высокопоставленный военный рф не только отметился в Сирии, но и в Чеченской кампании

Российскую армию в атаке на Украину возглавил генерал Александр Дворников, который командует войсками ЮВО (Южного военного округа) рф. Аналитики The Institute for the Study of War изучили его карьеру и достижения и отметили, чем угрожает его назначение Украине.

Важный момент, на котором сконцентрировались эксперты, это то, почему выбрали Дворникова. Многие западные СМИ упоминали его опыт в ведении войны в Сирии, но в Институте изучения войны полагают, что не специфические качества генерала повлияли на такое назначение.

Карьера Дворникова

Генерал родился в 1961 году в Уссурийске. Закончил военноу училище и начинал служить на Дальнем Востоке. В начале 90-х (91-94) служил в Германии. Взлет по карьерной лестнице не был примечателен. Он участвовал во второй чеченской войне, служил начальником штаба и командиром другого мотострелкового полка в Северо-Кавказском военном округе. В открытых источниках отмечается, что он принимал участие в штурме Грозного.

С сентября 2015 года по июль 2016 командовал российскими войсками в Сирии, а с сентября возглавил ЮВО. Дворников самый титулованый командующий среди глав военных округов — генерал армии. Он этим превосходит других участников вторжения в Украину.

Сирийский опыт

Командовать росвойсками и обстреливать гражданское население в Сирии — не уникальный опыт для российских высокопоставленных военных. Многие из командующих в рф отслужили минимум одну командировку в Сирии — это отмечали другие эксперты и ранее.

Аналитики обратили внимание на то, что Дворников был первым командующим в Сирии и создал жизнеспособную командную структуру для интервенции рф. Его целью было объединить все силы под одним руководством.

Назначение на войну в Украину

Дворников кхорошо знаком с украинским вопросом, поскольку с 2016 года до начала полномасштабного вторжения в 2022 он курировал оккупацию Донбасса. С начала военного вторжения он руководит наступлением рф на Донбассе и южном направлении, где силы рф продвинулись сильнее всего. Если бы был назначен другой руководитель, он бы перенял на себя большую часть полномочий Дворникова.

Чем опасен Дворников для Украины

То, что дворников сделал в Сирии, он может провернуть и в Украине по созданию единого командного строя. Разрозненные части Западного, Восточного и Центрального военных округов, потрепанные после столкновений с украинскими военными прибывают к нему. Он может соединить их с кадыровцами и солдатами из ОРДЛО в единую структуру.

Также у него, вероятно, больше понимания ведения городской войны. Аналитики отмечают, что назначение Дворникова не решает проблемы командования и логистики.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за провалов в Украине войск рф, в ФСБ начались "чистки". Пострадал не только руководитель, но и те офицеры 5 отдела, которые готовили информацию для путина.

Тем временем оборона Мариуполя — непокоренного города на юго-востоке Украины — продолжается. Туда россия бросила значительные силы, появилась информация о химической атаке, но украинские защитники продолжают держаться. Карта боевых действий на утро 12 апреля показывает столкновения по линии фронта на востоке и юге Украины.