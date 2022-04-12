Укр

Мариуполю отвели неделю: боевые действия в Украине в картах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2139
россияне могли применить химоружие против защитников Мариуполя Новость обновлена 12 апреля 2022, 07:05
россияне могли применить химоружие против защитников Мариуполя

Ситуация на фронте остается напряженной, но массовых наступлений или контрнаступлений не зафиксировано

Активность оккупантов на востоке Украины возле Изюма и на юге в Херсоноской области не прекращается. Армия рф все еще пытается захватить Мариуполь, штурмовать Попасную, Рубежное, Северодонецк.

Как отмечают аналитики The Institute for the Study of War, на изюмском направлении росвойска продолжают концентрироваться и предпринимать атаки.

Оперативно и правдиво о войне – в нашем Telegram

Основное усилие россиян сосредоточнено на востоке Украины. Операция состоит из попыток защититься от украинских контратак на юге и попыток наступления на востоке.

Карта боевых действий в Украине на 12 апреля
Карта боевых действий в Украине на 12 апреля

Мариупольское направление

Накануне вечером стало известно о вероятном применении россией химического оружия против непокоренных защитников Мариуполя. И хотя официальных заявлений по этому поводу не было, в ОРДЛО в этот же день заявляли о возможности применения химикатов. В Мариуполе росвойска сообщают о продвижении, но подтвердить данные из независимых источников невозможно. Украинские военные продолжают удерживать завод "Азовсталь" и морской порт, но аналитики прогнозируют захват города на следующей неделе и с большими потерями для россиян. .

Карта боев в Мариуполе на 12.04
Карта боев в Мариуполе на 12.04

Донецкая и Луганская область

Штурм Северодонецка, Попасной, Рубежного продолжается, но россиянам не удалось добиться успехов.Передислокация росвойск на это направление преодолжается, в том числе и по теорритории россии — была зафиксирована колонна техники в сторону Донецка в Ростовской области.

Харьковская область

Чтобы обеспечить возможность наступления в Изюмском направлении на Харьковщину стягиваются войска врага. Они укрепляют передовые позиции и пытаются атаковать в окрестностях Изюма. Количество войск, которое россия может ввести на Харьковщину можно оценить — в окрестностях границы в Белгородской области рф обнаружили через спутник позиции росвойск.

Участок боевых действий в Харьковской, Луганской и Донецкой областях
Участок боевых действий в Харьковской, Луганской и Донецкой областях

Южное направление

Россияне масштабно не наступали, пытаются улучшить ситуацию в обороне.

Карта боев на юге Украины на 12 апреля
Карта боев на юге Украины на 12 апреля

Как ранее писал "Телеграф", аналитики расходятся в оценках того, какие крупные города могут быть подвергнуты атаке российских войск в ходе измененной кампании. Среди них называют Харьков, Днепр и Одессу. При этом украинская армия не может деблокировать осажденный Мариуполь — войскам необходима поставка оружия от западных партнеров.

Теги:
#Украина #Война #Карты
Подбитый вражеский танк
Украина
На Мариуполе не остановятся: Генштаб открыл планы оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Подбитый вражеский танк
На Мариуполе не остановятся: Генштаб открыл планы оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
Защитники Мариуполя
Верные всегда: Герои-морпехи записали новое видео из Мариуполя и поблагодарили украинцев
Дата публикации
Категория
россияне могли применить химоружие против защитников Мариуполя
Мариуполю отвели неделю: боевые действия в Украине в картах
Дата публикации
Категория
Александр Дворников
Александр Дворников: чем российский генерал опасен для Украины
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 12 апреля
Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбит города, а в мире ждут дефолта рф