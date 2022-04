Мариуполю отвели неделю: боевые действия в Украине в картах

Ситуация на фронте остается напряженной, но массовых наступлений или контрнаступлений не зафиксировано

Активность оккупантов на востоке Украины возле Изюма и на юге в Херсоноской области не прекращается. Армия рф все еще пытается захватить Мариуполь, штурмовать Попасную, Рубежное, Северодонецк.

Как отмечают аналитики The Institute for the Study of War, на изюмском направлении росвойска продолжают концентрироваться и предпринимать атаки.

Основное усилие россиян сосредоточнено на востоке Украины. Операция состоит из попыток защититься от украинских контратак на юге и попыток наступления на востоке.

Карта боевых действий в Украине на 12 апреля

Мариупольское направление

Накануне вечером стало известно о вероятном применении россией химического оружия против непокоренных защитников Мариуполя. И хотя официальных заявлений по этому поводу не было, в ОРДЛО в этот же день заявляли о возможности применения химикатов. В Мариуполе росвойска сообщают о продвижении, но подтвердить данные из независимых источников невозможно. Украинские военные продолжают удерживать завод "Азовсталь" и морской порт, но аналитики прогнозируют захват города на следующей неделе и с большими потерями для россиян. .

Карта боев в Мариуполе на 12.04

Донецкая и Луганская область

Штурм Северодонецка, Попасной, Рубежного продолжается, но россиянам не удалось добиться успехов.Передислокация росвойск на это направление преодолжается, в том числе и по теорритории россии — была зафиксирована колонна техники в сторону Донецка в Ростовской области.

Харьковская область

Чтобы обеспечить возможность наступления в Изюмском направлении на Харьковщину стягиваются войска врага. Они укрепляют передовые позиции и пытаются атаковать в окрестностях Изюма. Количество войск, которое россия может ввести на Харьковщину можно оценить — в окрестностях границы в Белгородской области рф обнаружили через спутник позиции росвойск.

Участок боевых действий в Харьковской, Луганской и Донецкой областях

Южное направление

Россияне масштабно не наступали, пытаются улучшить ситуацию в обороне.

Карта боев на юге Украины на 12 апреля

Как ранее писал "Телеграф", аналитики расходятся в оценках того, какие крупные города могут быть подвергнуты атаке российских войск в ходе измененной кампании. Среди них называют Харьков, Днепр и Одессу. При этом украинская армия не может деблокировать осажденный Мариуполь — войскам необходима поставка оружия от западных партнеров.