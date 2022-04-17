Укр

Сравните действия россиян и украинской армии: журналист наглядно показал вранье рф

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Многие города в Луганской области разрушены Новость обновлена 17 апреля 2022, 08:52
Многие города в Луганской области разрушены

"Освободители" оставляют от украинских городов руины

Рубежное — город на Луганщине, в котором жили более 56 тысяч человек. Последние недели его нещадно обстреливают российские войска.

По городу отрабатывает тяжелая артиллерия росармии, рассказывает журналист Денис Казанский. Он сравнивает Рубежное с Мариуполем, ведь войска рф бьют именно по жилым домам. Количество жертв среди гражданского населения подсчитать невозможно.

Он также демонстрирует видео из обстреливаемого города и сравнивает его с 2014 годом. Тогда, в июле 2014 года, украинские военные восстановили контроль над несколькими городами на востоке Украины, включая Рубежное.

Казанский пишет, что жители Рубежного могут сравнить, как бережно и аккуратно украинская армия освобождала город и как "русские освободители" перемалывают его в прах, не считаясь ни с какими жертвами" сейчас.

Украинская армия в 2014 году освободила Рубежное в конце июля. В конце декабря Рубежанский городской совет опубликовал итоговое видео года, по которому можно оценить ситуацию в городе.

Ранее "Телеграф" писал, что иностранным журналистам удалось войти в Мариуполь и сделать спецрепортаж из одного из районов города. Видео в нем — строго 18+, на улицах продолжают лежать тела убитых мирных жителей.

Отметим, что Рубежное — крупный транспортный узел и эксперты считают, что россия может наступать в этом направлении.

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#Луганская область #Обстрелы #Рубежное
Многие города в Луганской области разрушены
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Сравните действия россиян и украинской армии: журналист наглядно показал вранье рф
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