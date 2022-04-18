Укр

Сбили не все: оккупанты с самого утра ударили ракетами по Днепропетровщине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Утро днепрян выдалось недобрым Новость обновлена 18 апреля 2022, 09:16
Утро днепрян выдалось недобрым

Не все снаряды россиян успели ликвидировать

Утро понедельника, 18 апреля, для многих украинцев началось со звуков сирен и взрывов, — так было и на территории Днепропетровской области. Средства противовоздушной обороны сработали, но удалось сбить не все ракеты.

Об этом в утреннем обращении рассказал руководитель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что воздушная тревога на Днепропетровщине была объявлена в 6:38, через полчаса после чего услышали первые взрывы в Днепре и на окраинах города.

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Как объяснил Резниченко, россияне ударили ракетами по области. Средства ПВО сбили 60% снарядов, но остальные, к сожалению, долетели.

Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали.

В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру.

Что сейчас происходит в Днепре?

Как хорошо видно по картам боевых действий, российские военные активно пытаются пробиться на территорию Днепропетровской области со стороны Николаева и Херсона, но их до сих так и не подпустили к админгранице.

Карта боевых действий в регионе
Карта боевых действий в регионе

Как сообщал "Телеграф", вследствие ударов россиян в Днепре уже полностью разбит аэропорт.

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