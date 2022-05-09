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Українських журналістів нагородили однією з найпрестижніших премій у світі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пулітцерівська премія Новина оновлена 09 травня 2022, 23:48
Пулітцерівська премія

Роботу українських ЗМІ відзначили престижною премією

Українські журналісти отримали нагороди Пулітцерівської премії — однієї з найпрестижніших нагород США та світу в галузі журналістики, літератури та мистецтва.

Про це повідомляється в офіційному акаунті премії у Твіттері.

"Вітаємо журналістів України", — сказано у повідомленні.

Пулітцерівська премія була заснована газетним магнатом Джозефом Пулітцером, який заповів після його смерті заснувати фонд та нагороджувати діячів у 9 сферах. Перша премія була видана у 1917 році і з того часу список номінацій неодноразово розширювався.

З 1930 року була заснована номінація "Особлива згадка", що виділяє видатних культурних та громадських діячів, які не могли бути відзначені жодною з існуючих нагород. 2022 року саме її і отримали українські журналісти.

Премія у цій номінації вручається нерегулярно і з 1930 року її здобули лише 44 лауреати.

Як повідомлялося раніше, увечері 9 травня президент США Джо Байден підписав історичний документ, яким уперше після Другої світової війни Вашингтон відкриває програму ленд-лізу. Це було зроблено з метою забезпечити Україні швидкий доступ до постачання зброї та техніки.

Теги:
#Україна #Пулітцерівська премія
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