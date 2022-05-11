Допомагає посібникам РФ? У Сумах скандал навколо рішень судді із бази “Миротворець”

Суддю із Сум підозрюють у наданні допомоги колаборантам та внесли до Миротворця

Паралельно з боями на фронтах точиться боротьба з проросійськими елементами в тилу. Так, 10 травня в соцмережах спалахнув скандал навколо судді, яка, на думку співробітника Українського центру аналітики та безпеки Ігоря Гуськова, допомагає уникнути відповідальності особам, підозрюваним у державній зраді та співпраці з ворогом.

"Телеграф" розбирався у деталях резонансної справи.

Фігурант хотів злити росіянам дані бійців Тероборони

На початку квітня на офіційному сайті СБУ з’явилася інформація про те, що у Сумах затримано голову місцевої громадської організації, який хотів передати особисті дані бійців територіальної оборони окупантам. При спробі виконати це завдання чоловік був затриманий.

Як пише Ігор Гуськов, мова йде про такого собі В.В. Артюха, ймовірно, йдеться про Володимира Васильовича Артюха, який балотувався у ВР у 2002 і 2020 роках, екс-директора Державного архіву Сумської області, переконаного "регіонала", керівника Сумського фонду соціального захисту воїнів-афганців.

4 квітня суддя Зарічного суду міста Сум Ірина Клімашевська дозволяє звільнення взятого на місці злочину Артюха під заставу, більше того, як наголошує Ігор Гуськов, зобов’язує Державне бюро розслідувань розслідувати дії співробітників СБУ під час його затримання.

15 квітня, як пише Ігор Гуськов, суддя відмовляє СБУ у проведенні обшуків за місцем роботи Володимира Артюха.

Втім, це далеко не повний перелік діянь сумського судді, за які вона нарешті 6 травня 2022 року потрапила до бази "Миротворець".

З музики до суду – біографія сумського судді

Сама Ірина Климашевська народилася 9 березня 1974 року та першу освіту здобула на музичному факультеті Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Потім закінчила Національний університет внутрішніх справ та з 2005 року працювала в органах юстиції.

У 2010 році Ірину Клімашевську було призначено суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області, але вже 29 квітня 2011 року була переведена до Зарічного районного суду. А вже до 2014 року стала заступником голови цього районного суду.

Ірина Клімашевська

До речі, судді вдалося уникнути люстрації, хоча вона тимчасово й усувалася з посад.

У 2013 році Ірина Клімашевська у повному розумінні цього слова увійшла до історії – саме вона головувала в суді присяжних, який вперше в Україні виправдав обвинуваченого, підозрюваного у розбої та вбивстві.

З того часу ім’я судді регулярно спливає у ЗМІ і часто ці згадки є досить резонансними.

Скандали судді Клімашевської

Так, у 2018 році Ірина Клімашевська винесла обвинувальний вирок не комусь, а меру Сум Олександру Лисенку за вчинення корупційних правопорушень, під чим передбачалося підвищення премії з 150% до 300%. Щоправда, жодного покарання через закінчення термінів градоначальник не отримав.

У січні 2019 року Ірина Клімашевська заявила, що прокурор по одній із справ збирає на неї компромат – йшлося про роботу судді у Сумському національному аграрному університеті. Свого часу з Климашевською там працювала і одна з жінок, яка проходить обвинуваченою у справі на розгляді судді Зарічного райсуду.

Сама суддя заявила, що з обвинуваченою вони працювали на різних кафедрах і знайомі не були, отже, жодного конфлікту інтересів у неї немає, на що очевидно й натякав прокурор, який збирав ці дані. Подібні дії працівника прокуратури сама Ірина Клімашевська назвала втручанням у відправлення правосуддя.

Треба сказати, що незадовго до того сама Клімашевська виправдала чоловіка, який страждає на шизофренію, якого хотіли засудити за торгівлю наркотиками, а в грудні взяла самовідвід кримінального провадження за звинуваченням судді Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка в отриманні неправомірної вигоди.

Раз у раз суддя привертає до себе увагу активістів, наприклад, порушуючи Конституцію та не допускаючи до участі у судовому засіданні з резонансної ДТП адвоката та потерпілих.

Незважаючи на російську агресію проти України на фронтах, що триває третій місяць, в тилу українські спецслужби та активісти обчислюють проросійських колаборантів.

Однак на бік окупантів іноді перейшли як чинні народні депутати, так і чиновники меншого рангу.

Так, у Москві знаходиться нардеп Ілля Ківа, який закликає завдати ядерного удару по Львову і загалом підтримує росію.