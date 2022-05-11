Помогает пособникам РФ? В Сумах скандал вокруг решений судьи из базы “Миротворец”

Судью из Сум подозревают в оказании помощи коллаборантам и внесли в Миротворец

Параллельно с боями на фронтах идет борьба с пророссийскими элементами в тылу. Так, 10 мая в соцсетях разгорелся скандал вокруг судьи, которая, по мнению сотрудника Украинского центра аналитики и безопасности Игоря Гуськова, помогает избежать ответственности лицам, подозреваемым в государственной измене и сотрудничестве с врагом.

"Телеграф" разбирался в деталях резонансного дела.

Фигурант хотел слить россиянам данные бойцов Теробороны

В начале апреля на официальном сайте СБУ появилась информация о том, что в Сумах задержан глава местной общественной организации, который хотел передать личные данные бойцов территориальной обороны оккупантам. При попытке выполнить это задание мужчина был задержан.

Как пишет Игорь Гуськов речь идет о некоем В.В. Артюхе, вероятно, речь идет о Владимире Васильевиче Артюхе, баллотировавшемся в ВР в 2002 и 2020 годах, экс-директоре Государственного архива Сумской области, убежденном "регионале", руководителе Сумского фонда социальной защиты воинов-афганцев.

4 апреля судья Заречного суда города Сум Ирина Климашевская разрешает освобождение взятого с поличным Артюха под залог, более того, как подчеркивает Игорь Гуськов, обязывает Государственное бюро расследований расследовать действия сотрудников СБУ при его задержании.

15 апреля как пишет Игорь Гуськов, судья отказывает СБУ в проведении обысков по месту работы Владимира Артюха.

Впрочем, это далеко не полный перечень деяний сумского судьи, за которые она в конце концов 6 мая 2022 года попала в базу "Миротворец".

Из музыки в суд – биография сумского судьи

Сама Ирина Климашевская родилась 9 марта 1974 года и первое образование получила на музыкальном факультете Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко. Затем закончила Национальный университет внутренних дел и с 2005 года работала в органах юстиции.

В 2010 году Ирина Климашевская была назначена судьей Охтырского горрайонного суда Сумской области, но уже 29 апреля 2011 года была переведена в Заречный районный суд. А уже к 2014 году стала заместителем председателя этого районного суда.

Ирина Климашевская

Кстати судье удалось избежать люстрации, хотя она временно и отстранялась от своих должностей.

В 2013 году Ирина Климашевская в полном смысле этого слова вошла в историю – именно она председательствовала в суде присяжных, который впервые в Украине оправдал обвиняемого, подозреваемого в разбое и убийстве.

С тех пор имя судьи регулярно всплывает в СМИ и часто эти упоминания довольно резонансны.

Скандалы судьи Климашевской

Так, в 2018 году Ирина Климашевская вынесла обвинительный приговор не кому-нибудь, а мэру Сум Александру Лысенко за совершение коррупционных правонарушений, под чем подразумевалось повышение ему премии со 150% до 300%. Правда никакого наказания из-за истечения сроков градоначальник не получил.

В январе 2019 года Ирина Климашевская заявила, что прокурор по одному из дел собирает на нее компромат – речь шла о работе судьи в Сумском национальном аграрном университете. В одно время с Климашевской там работала и одна из женщин, которая проходит обвиняемой в деле на рассмотрении судьи Заречного райсуда.

Сама судья заявила, что с обвиняемой они работали на разных кафедрах и знакомы не были, следовательно никакого конфликта интересов у нее нет, на что очевидно и намекал прокурор, собиравший эти данные. Подобные действия сотрудника прокуратуры сама Ирина Климашевская назвала вмешательством в отправление правосудия.

Надо сказать, что незадолго до того сама Климашевская оправдала мужчину, страдающего шизофренией, которого хотели осудить за торговлю наркотиками, а в декабре взяла самоотвод уголовного производства по обвинению судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в получении неправомерной выгоды.

То и дело судья привлекает к себе внимание активистов, например, нарушая Конституцию и не допуская до участия в судебном заседании по резонансному ДТП адвоката и потерпевших.

Несмотря на продолжающуюся третий месяц российскую агрессию против Украины на фронтах, в тылу украинские спецслужбы и активисты вычисляют пророссийских коллаборантов.

Однако на сторону оккупантов иногда перешли как действующие народные депутаты, так и чиновники меньшего ранга.

Так, в Москве находится нардеп Илья Кива, который призывает нанести ядерный удар по Львову и в целом поддерживает россию.