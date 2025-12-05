Скандал на "Евровидении 2026": какие страны отказались от участия в конкурсе и в чем причина

Уже не первый год скандалы возникают из-за участия Израиля в конкурсе

Украина активно готовится к "Евровидению 2026" и вскоре определит победителя Нацотбора. Однако вокруг самого конкурса разгорелся скандал: четыре страны объявили бойкот, потому что Израиль получил автоматический допуск на участие.

Что известно:

Генассамблея Европейского вещательного союза допустила Израиль к "Евровидению" без необходимости дополнительного голосования

Из-за такого решения EBU сразу четыре страны объявили конкурсу бойкот и отказались принимать в нем участие

Бойкот "Евровидения 2026" объявили четыре страны

В четверг, 4 декабря, Генассамблея Европейского вещательного союза (EBU) проголосовала за новые правила конкурса "Евровидения". Согласно результатам, Израиль получил автоматический допуск на участие.

Голосование Генассамблеи Европейского вещательного союза

Но такое решение возмутило других участников, выступавших за исключение Израиля из-за войны в Секторе Газа. Бойкот "Евровидению" уже объявили четыре страны: Испания, Нидерланды, Словения и Ирландия.

Эти страны отказываются отправлять участников на конкурс и транслировать "Евровидение".

Четыре страны отказались от "Евровидения" из-за Израиля

В Ирландии отметили, что их участие в конкурсе "недопустимое", учитывая большое количество жертв в Газе и спровоцированный гуманитарный кризис.

Нидерландский вещатель подчеркнул, что участие в конкурсе при таких обстоятельствах "несовместимо с важными общественными ценностями".

В Словении отметили, что не могут появиться на одной сцене с "представителем страны, которая вызвала геноцид".

Присоединятся ли к бойкоту Бельгия и Португалия будет известно в ближайшие дни.

Напомним, что масштабные протесты против участия Израиля в конкурсе "Евровидение" начались в 2023 году. Их вызвала критика действий Израиля в конфликте с Палестиной и гуманитарная ситуация в Газе.

В 2024 году протесты продолжились. В странах Европы проходили демонстрации и собирались петиции, чтобы исключить Израиль из участников "Евровидения". Но ни одна страна официально не бойкотировала конкурс.

Израиль на "Евровидении 2025"

В прошлом году ситуация обострилась, поскольку Израиль занял второе место на международном конкурсе, выиграв народное голосование, но получив низкие оценки жюри, что вызвало дополнительное недовольство и критику.

