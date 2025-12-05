Скандал на "Евровидении 2026": какие страны отказались от участия в конкурсе и в чем причина
Уже не первый год скандалы возникают из-за участия Израиля в конкурсе
Украина активно готовится к "Евровидению 2026" и вскоре определит победителя Нацотбора. Однако вокруг самого конкурса разгорелся скандал: четыре страны объявили бойкот, потому что Израиль получил автоматический допуск на участие.
Что известно:
- Генассамблея Европейского вещательного союза допустила Израиль к "Евровидению" без необходимости дополнительного голосования
- Из-за такого решения EBU сразу четыре страны объявили конкурсу бойкот и отказались принимать в нем участие
Бойкот "Евровидения 2026" объявили четыре страны
В четверг, 4 декабря, Генассамблея Европейского вещательного союза (EBU) проголосовала за новые правила конкурса "Евровидения". Согласно результатам, Израиль получил автоматический допуск на участие.
Но такое решение возмутило других участников, выступавших за исключение Израиля из-за войны в Секторе Газа. Бойкот "Евровидению" уже объявили четыре страны: Испания, Нидерланды, Словения и Ирландия.
Эти страны отказываются отправлять участников на конкурс и транслировать "Евровидение".
В Ирландии отметили, что их участие в конкурсе "недопустимое", учитывая большое количество жертв в Газе и спровоцированный гуманитарный кризис.
Нидерландский вещатель подчеркнул, что участие в конкурсе при таких обстоятельствах "несовместимо с важными общественными ценностями".
В Словении отметили, что не могут появиться на одной сцене с "представителем страны, которая вызвала геноцид".
Присоединятся ли к бойкоту Бельгия и Португалия будет известно в ближайшие дни.
Напомним, что масштабные протесты против участия Израиля в конкурсе "Евровидение" начались в 2023 году. Их вызвала критика действий Израиля в конфликте с Палестиной и гуманитарная ситуация в Газе.
В 2024 году протесты продолжились. В странах Европы проходили демонстрации и собирались петиции, чтобы исключить Израиль из участников "Евровидения". Но ни одна страна официально не бойкотировала конкурс.
В прошлом году ситуация обострилась, поскольку Израиль занял второе место на международном конкурсе, выиграв народное голосование, но получив низкие оценки жюри, что вызвало дополнительное недовольство и критику.
