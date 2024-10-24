Виїхали з України, але допомагають ЗСУ: де зараз зірки серіалу "Коли ми вдома" Тетяна та Анатолій Зіновенко

Актори не забувають про рідну країну

Багато артистів на початку повномасштабної війни виїхали з України. Зірки серіалу "Коли ми вдома" Тетяна та Анатолій Зіновенко знайшли тимчасовий притулок у Данії, де продовжили грати у виставах та допомагати армії. Акторові сьогодні, 13 березня, виповнилося 65 років.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз перебувають актори та як живуть.

Українська актриса Тетяна Зіновенко, відома глядачам завдяки серіалам "Коли ми вдома", "Слуга народу" та "Село на мільйон", а також її чоловік Анатолій Зіновенко, який знявся у кінострічках "Коли ми вдома. Разом до перемоги" та "Юрчишини", зараз живуть за кордоном. Їм довелося виїхати на початку війни, оскільки у Києві було неспокійно та часто лунали вибухи.

Спочатку актори кілька днів жили разом із донькою та її маленьким сином на Виноградарі, потім вирішили виїжджати за кордон. Їм написала знайома і покликала їх у Данію, зазначивши, що країна допомагає та приймає біженців.

В інтерв'ю OBOZ.UA Тетяна розказала, що їх зустріли на кордоні, посадили в машину та поселили у будинок, в якому не було опалення, але вони навіть цього не помітили, оскільки головним було те, що вони у безпеці. У Данії актори мешкають уже третій рік.

Щобільше, зірки серіалу "Коли ми вдома" продовжили за кордоном займатися улюбленою справою, хоч це було нелегко. Анатолій Зіновенко вирішив написати п’єсу з усіх історій, які вони бачили та чули про війну. Потім їх запросили до місцевого театру, де вони зіграли прем’єру вистави "Спецоперація", паралельно збираючи гроші на українську армію. Також вони виступили у Литві та об’їздили практично всю Данію з цією постановкою.

Крім того, Тетяна та Анатолій Зіновенко, перебуваючи за кордоном, знялися у продовженні серіалу "Коли ми вдома". У Данії вони також поставили на сцені театру казку для дітей, яку грають данською та українською мовами. Актори ведуть "Клуб 55+" — організацію, яку волонтери організували для українців, які переїхали у період війни. А ще вони є керівниками театральної БУМ-студії "Акторія".

Відомо, що війна болісно торкнулася родини Зіновенко. У Анатолія на фронті загинув рідний брат. Йому було 58 років, і він пішов на службу добровольцем. Для актора ця велика втратила і він тяжко переживає втрату близької людини.

