Зустрічався заради підписників? Дочка Олі Полякової раптово розлучилася з бойфрендом

Дівчина зізналася, що стало причиною її розриву з коханим

Старша донька співачки Олі Полякової Маша повідомила про розлучення з бойфрендом Артуром, з яким була разом, доки жила та навчалася у Лондоні. Дівчина впевнена, що той був з нею не через кохання, а заради впізнаваності.

Про це 18-річна Маша Полякова сказала в ефірі "Ранок у великому місті". Дочка артистки не приховувала причину розриву.

Так, до повернення у Київ і вступу до столичного вишу Маша навчалася у Лондоні. Там же в неї і почалися стосунки з Артуром. Тепер дівчина каже, що бойфренд для неї — пройдений етап. Тож і британська столиця, і хлопець залишилися у минулому.

Маша Полякова з ексхлопцем Артуром

"Він дуже некрасиво повівся. Показав, який він людина насправді, що я йому взагалі не подобалася і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила", — розповіла Маша Полякова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі обговорюють зовнішність Маші Полякової. Зіркова мама Оля Полякова заступилася за дочку і жорстко відповіла хейтерам.