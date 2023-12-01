Полякова в розовом секси-купальнике показала последний день отдыха в Занзибаре (фото)

Артистка сообщила, что они с дочкой возвращаются домой

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно снова высказалась о скандальной свадьбе во Львове, похвасталась роскошным отдыхом в Занзибаре, пока Украину засыпает снегом. Правда, сообщила поклонникам, что скоро будет возвращаться домой.

Кадры отдыха со старшей дочерью Машей Оля Полякова опубликовала в своих Instagram-сторис.

На новых фотографиях певица показала себя на пляже и во время прогулки в розовом секси-купальнике, который едва удерживает ее соблазнительные формы. Как видно, артистка совсем не стесняется демонстрировать свои упругие прелести, наведя камеру телефона на лицо и зону декольте.

В одной из сторис Оля Полякова сообщила поклонника, что сегодян последний день ее с дочкой отдыха, а уже завтра они будут лететь домой.

"Ну что дорогие наши. Сегодня крайний день и завтра мы летим домой. Было классно, скажу я вам. Посмотрите, здесь абсолютный рай. Мы обязательно вернемся еще", — рассказала Оля в сторис, сидя за столиком в том же узком розовом купальнике.

Отметим, что певица отдыхала в Занзибаре со старшей дочкой Машей, которую также показывала на фото и видео в своих Instagram-сторис.

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица Оля Полякова рассказала, как ее унизил личный парикмахер. По словам артистки она едва не откусила ему бороду за его слова, что ей пора в спортзал.