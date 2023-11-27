"Самая зашкварная": Оля Полякова снова высказалась о скандальной свадьбе экс-прокурора во Львове (видео)

Певца снова высказалась о скандальной свадьбе

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая отказалась от кокошника и полностью украинизировала свой репертуар, снова вспомнила о скандальной свадьбе экс-прокурора и сотрудницы ГБР во Львове. По словам артистки, это было ее самое зашкварное выступление на корпоративе.

Об этом Оля Полякова рассказала в рубрике "33 вопроса" на ютуб-канале Люкс ФМ.

Как известно, в октябре в сети прогремел громкий скандал из-за дорогущей свадьбы экс-прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы во Львове. На этой свадьбе выступала Оля Полякова, после чего на нее обрушился хейт украинцев. Тогда певица ответила критикам, что не обязана интересоваться доходами людей, которые заказывают ее выступления на своих праздниках.

Этого же мнения Оля Полякова придерживается и сейчас. Однако отметила, что это действительно был зашквар.

"Та была самая зашкварная. Но хочу сказать, что сегодня свадеб очень много, и не все люди, которые гуляют свадьбы, украли деньги у государства. Люди сегодня не хотят тянуть, потому что не знают, что будет завтра, они не знают, будут ли живы. Поэтому они женяться и поэтому они гуляют. И даже некоторые гуляют на последнее. А наше артистичное дело, работать, а не разбираться и сажать тех, кто украл. Тех кто украл — пусть сажает власть", — заявила Оля Полякова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова рассказала, как ее унизил личный парикмахер. По словам звезды, она ему чуть бороду не отгрызла.