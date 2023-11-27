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"Найбільш зашкварне": Оля Полякова знову висловилася про скандальне весілля екс-прокурора у Львові (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Оля Полякова знову заговорила про скандальне весілля Новина оновлена 27 листопада 2023, 15:18
Оля Полякова знову заговорила про скандальне весілля. Фото Скриншот из YouTube

Співака знову висловилася про скандальне весілля

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка відмовилася від кокошника та повністю українізувала свій репертуар, знову згадала про скандальне весілля екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові. За словами артистки, це був її найзашкварніший виступ на корпоративі.

Про це Оля Полякова розповіла у рубриці "33 питання" на ютуб-каналі Люкс ФМ.

Як відомо, у жовтні в мережі пролунав гучний скандал через розкішне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви у Львові. На цьому весіллі виступала Оля Полякова, після чого на неї обрушився хейт українців. Тоді співачка відповіла критикам, що не зобов’язана цікавитись доходами людей, які замовляють її виступи на своїх святах.

Цієї ж думки Оля Полякова дотримується і зараз. Проте зазначила, що це справді був зашквар.

"То було найбільш зашкварне. Але хочу сказати, що сьогодні весіль дуже багато, і не всі люди, які гуляють весілля, вкрали гроші у держави. Люди сьогодні не хочуть тягнути, бо не знають, що буде завтра, вони не знають, чи будуть живі. Тому вони одружуються і тому вони гуляють. І навіть деякі гуляють на останнє. А наша артистична справа, працювати, а не розбиратися і садити тих, хто вкрав.

Оля Полякова

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова розповіла, як її принизив особистий перукар. За словами зірки, вона мало бороду йому не відгризла.

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#Весілля #Оля Полякова