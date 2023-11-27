"Найбільш зашкварне": Оля Полякова знову висловилася про скандальне весілля екс-прокурора у Львові (відео)

Співака знову висловилася про скандальне весілля

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка відмовилася від кокошника та повністю українізувала свій репертуар, знову згадала про скандальне весілля екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові. За словами артистки, це був її найзашкварніший виступ на корпоративі.

Про це Оля Полякова розповіла у рубриці "33 питання" на ютуб-каналі Люкс ФМ.

Як відомо, у жовтні в мережі пролунав гучний скандал через розкішне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви у Львові. На цьому весіллі виступала Оля Полякова, після чого на неї обрушився хейт українців. Тоді співачка відповіла критикам, що не зобов’язана цікавитись доходами людей, які замовляють її виступи на своїх святах.

Цієї ж думки Оля Полякова дотримується і зараз. Проте зазначила, що це справді був зашквар.

"То було найбільш зашкварне. Але хочу сказати, що сьогодні весіль дуже багато, і не всі люди, які гуляють весілля, вкрали гроші у держави. Люди сьогодні не хочуть тягнути, бо не знають, що буде завтра, вони не знають, чи будуть живі. Тому вони одружуються і тому вони гуляють. І навіть деякі гуляють на останнє. А наша артистична справа, працювати, а не розбиратися і садити тих, хто вкрав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова розповіла, як її принизив особистий перукар. За словами зірки, вона мало бороду йому не відгризла.