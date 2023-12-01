Полякова у рожевому сексі-купальнику показала останній день відпочинку у Занзібарі (фото)

Артистка повідомила, що вони з донькою повертаються додому

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно знову висловилася про скандальне весілля у Львові, похвалилася розкішним відпочинком у Занзібарі, доки Україну засинає снігом. Щоправда, повідомила шанувальникам, що скоро повертатиметься додому.

Кадри відпочинку зі старшою дочкою Машею Оля Полякова опублікувала у своїх Instagram-сторіс.

На нових фотографіях співачка показала себе на пляжі та під час прогулянки у рожевому сексі-купальнику, який ледве утримує її спокусливі форми. Як видно, артистка зовсім не соромиться демонструвати свої пружні принади, навівши камеру телефону на обличчя і зону декольте.

В одній зі сторіс Оля Полякова повідомила шанувальника, що сьогодні останній день її з донькою відпочинку, а вже завтра вони летітимуть додому.

"Ну що дорогі наші. Сьогодні крайній день і завтра ми летимо додому. Було класно, скажу я вам. Подивіться, тут абсолютний рай. Ми обов’язково повернемося ще", — розповіла Оля у сторіс, сидячи за столиком у тому ж вузькому рожевому купальнику.

Зазначимо, що співачка відпочивала у Занзібарі зі старшою донькою Машею, яку також показувала на фото та відео у своїх Instagram-сторіс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Оля Полякова розповіла, як її принизив особистий перукар. За словами артистки, вона ледь не відкусила йому бороду за його слова, що їй час у спортзал.