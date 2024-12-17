Аллегрова даже высмеивала женщин, увлекающихся чрезмерной пластикой

Публичные люди часто прибегают к помощи хирургов, чтобы "омолодиться", но не всегда от таких процедур можно получить желаемый эффект. Звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова испортила свое лицо "новейшей" пластикой, а вот Ирине Аллегровой, судя по всему, повезло больше, ведь в свои 72 года она выглядит довольно молодо и подтянуто.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась внешность путинистки Ирины Аллегровой и что она говорила по поводу пластических операций. Многие отмечают, что певица пользуется достижениями эстетической медицины.

Как изменилась Ирина Аллегрова за годы карьеры

Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает агрессию против Украины, в январе 2025 года будет отмечать 73-летие. Она в 2020 года ушла из сцены и сейчас редко появляется на публичных мероприятиях, но поклонники неоднократно отмечали, что на свой возраст певица выглядит достаточно молодо и подтянуто.

Ирина Аллегрова в молодости

Аллегрову не раз подозревали в проведении пластических операций. Хирург Арташес Айрапетян оценил фотографии артисты и отметил, по его мнению, Аллегрова все же совершила ряд процедур со своим лицом.

Как изменилась Ирина Аллегрова за годы карьеры

С вероятностью в 80% певица могла сделать блефаропластику и подтяжку. Возможно, это безоперационная подтяжка нитями, а возможно, это СМАС-лифтинг. Также хирург отметил, что Аллегрова, в отличие от других звезд эстрады, знает меру и не перебарщивает с подтяжками и филлерами.

Ирина Аллегрова отрицает проведение пластических операций

Сама же путинистка отрицает, что делала пластические операции. По ее словам, секрет ее красоты в хорошей генетике и правильном уходе за собой, в частности за кожей. Но многих поклонников смущает, каким образом от Аллегровой "бегут" морщины и пигментные пятна.

Ирина Аллегрова ушла из сцены

В одном из интервью за 2018 год артистка высмеяла женщин, которые увлекаются чрезмерной пластикой. Путинистка заявляла, что "девки не видят, как это их не красит". Тогда Аллегрова сказала, что принимает естественное старение и не подпускает к себе косметологов, но использует антивозрастные кремы определенной марки.

Ирину Аллегрову подозревают в проведении пластики

"Телеграф" писал ранее, как выглядела до пластики предательница Таисия Повалий. За время своей карьеры предательница сделала несколько операций, чтобы улучшить свою внешность.