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Atlas Weekend 2020: нидерландская группа Within Temptation выступит в Киеве (Видео)

Atlas Weekend 2020: нидерландская группа Within Temptation выступит в Киеве (Видео)
20:29 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Музыкальный фестиваль пройдет в столице с 7 по 12 июля 2020 года.

Нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation выступит на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.

"Голландский симфоник-металл едет в Киев. Теперь и у нас будет возможность услышать вживую седьмой альбом группы Resist, а также много знаковых композиций, которые мы слушаем уже почти 20 лет", - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Within Temptation была основана в 1996 году гитаристом Робертом Вестерхольтом и вокалисткой Шарон ден Адель. Музыкальный стиль Within Temptation определяют как симфоник-метал.

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Группа приобрела известность на андеграундной сцене уже после выхода первого альбома Enter в 1997 году. Широкой аудитории Within Temptation стали известны благодаря синглу Ice Queen из альбома Mother Earth 2001 года.

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Все по теме:

Киев, Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Музыка, Песни, Within Temptation, Atlas Weekend 2020.
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