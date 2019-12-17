Только для 18+: KAZKA шокировала тизером клипа на песню "Палала" (Видео)

Новости культуры:Клип на предстоящую песню снял украинский режиссер Алан Бадоев.

На профиле украинской группы KAZKA был опубликован официальный тизер клипа на новую зажигательную песню "Палала". Как указывается, предстоящая видеоработа будет самой откровенной в творчестве украинской группы KAZKA.

И этот клип действительно слишком откровенный. Группе хотелось взбудоражить аудиторию новой работой и им это удалось. "Ныряй в глубину себя, следи за красной ниткой, жди на новый видеоклип... Скоро", - подписала ролик группа KAZKA.

Как оказывается, продюсером клипа выступил украинский режиссер Алан Бадоев. Известен своей совместной работой с популярными российскими и украинскими исполнителями, такими как: Светлана Лобода, Макс Барских, ONUKA, Мария Яремчук, TAYANNA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kazka.band) 16 Дек 2019 в 2:34 PST

Напомним, что популярная украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря. Премьера трека состоялась в пятницу, 13 декабря, на YouTube-канале коллектива.