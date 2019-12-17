Скачать
Вторник, 17.12.2019
Нужен ли закон об "уголовке" за фейки: мнение главы СБУ
Нужен ли закон об "уголовке" за фейки: мнение главы СБУ
Реформа СБУ: ЕС не скрывает разочарования
Реформа СБУ: ЕС не скрывает разочарования
Волейбол. Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге
Волейбол. Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры

Только для 18+: KAZKA шокировала тизером клипа на песню "Палала" (Видео)

Только для 18+: KAZKA шокировала тизером клипа на песню "Палала" (Видео)
16:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Клип на предстоящую песню снял украинский режиссер Алан Бадоев.

На профиле украинской группы KAZKA был опубликован официальный тизер клипа на новую зажигательную песню "Палала". Как указывается, предстоящая видеоработа будет самой откровенной в творчестве украинской группы KAZKA.

И этот клип действительно слишком откровенный. Группе хотелось взбудоражить аудиторию новой работой и им это удалось. "Ныряй в глубину себя, следи за красной ниткой, жди на новый видеоклип... Скоро", - подписала ролик группа KAZKA.

Как оказывается, продюсером клипа выступил украинский режиссер Алан Бадоев. Известен своей совместной работой с популярными российскими и украинскими исполнителями, такими как: Светлана Лобода, Макс Барских, ONUKA, Мария Яремчук, TAYANNA. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@kazka.band)

Спустя 35 лет пересняли рождественский хит "Last Christmas" и он бьет рекорды на YouTube (Видео)

Напомним, что популярная украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря. Премьера трека состоялась в пятницу, 13 декабря, на YouTube-канале коллектива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Песня, Группа, Трек, Композиция, Украинская группа, KAZKA, Палала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
03 День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
05 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крахмал, медизделия, макулатура: Россия расширила санкции против Украины
Россия расширила санкции против Украины
Убийство сына депутата Соболева: следствие установило организатора
Установлен организатор убийства сына Соболева
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь