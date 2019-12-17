Только для 18+: KAZKA шокировала тизером клипа на песню "Палала" (Видео)

На профиле украинской группы KAZKA был опубликован официальный тизер клипа на новую зажигательную песню "Палала". Как указывается, предстоящая видеоработа будет самой откровенной в творчестве украинской группы KAZKA.
И этот клип действительно слишком откровенный. Группе хотелось взбудоражить аудиторию новой работой и им это удалось. "Ныряй в глубину себя, следи за красной ниткой, жди на новый видеоклип... Скоро", - подписала ролик группа KAZKA.
Как оказывается, продюсером клипа выступил украинский режиссер Алан Бадоев. Известен своей совместной работой с популярными российскими и украинскими исполнителями, такими как: Светлана Лобода, Макс Барских, ONUKA, Мария Яремчук, TAYANNA.
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Напомним, что популярная украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря. Премьера трека состоялась в пятницу, 13 декабря, на YouTube-канале коллектива.