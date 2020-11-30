Надя Дорофеева влипла в скандал после выступления на «Танцях з зірками»

Не успели утихнуть споры по поводу клипа Нади Дорофеевой на трек Горит относительно танцев на Аллее Героев Небесной Сотни, как певица попала в очередной скандал.

29 ноября, исполнительница впервые выступила сольно на финале «Танцев со звездами» со своей новой песней. Это выступление как раз и стало причиной нового скандала.

Внимательные зрители заметили в новом хите Нади, который написал Потап, – плагиат. Песня «Горит» очень уж похожа на композицию «Mathematics» группы Little Boots.

Выступление Нади Дорофеевой на "Танцах со звездами":

Little Boots – Mathematics:

Под видео с выступления так и «льются» негативные комментарии.

«Хороший кавер на Little Boots – Mathematics», « Ожидала большего от Дорофеевой», «Ни голоса, ни смысла, слова вообще не о чем», «Вау, своровала песню, так круто, Наденька))))0) начала свою карьеру с позора», «Что попало», «Песенка так себе средненько, напоминает мотив песни Гросу "Вова"» - пишут недовольные зрители.

Также зрители заметили, что артистка пела под фонограмму: «Фанера-ла-ла-ла», «Выступление Нади – это запись!», «Обидно, что этот номер был в записи, а не в прямом эфире», «Поет под фонограмму еще и номер сняли до эфира».

Ранее, «Телеграф» писал, что выступление Дана Балана на «Танцах со звездами» также вызвало неоднозначную реакцию.