Сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт: как она выглядела до болезни (фото)

В четверг, 12 ноября, у семьи российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой случилось горе - у ее младшей сестры Анны случился инсульт. Об этом стало известно только спустя нескольких дней, 20 ноября.

Недавно Анна Бузова опубликовала пост, в котором поблагодарила всех своих поклонников за их слова поддержки в это непростое для нее время.

"Спасибо огромное всем за ваши добрые слова. такой мощной поддержки я, если честно, не ожидала. не передать словами, как это приятно. ценю и благодарю", - написала 32-летняя девушка.

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Стоит отметить, что после инсульта Анна перестала выходить в сториз и выкладывать новые фотографии. Все дело в том, что у девушки, по ее словам, сейчас ассиметричное лицо, что характерно при данном заболевании, когда мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже второй.

Ольга Бузова, несмотря на долгое молчание, все же отреагировала на ситуацию и рассказала, как теперь чувствует себя Анна.

"Первые дни я не могла в это поверить...сейчас мы как раз на стадии восстановления и реабилитации", - написала Ольга в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Бузова (@buzova86)

Анна Бузова не менее популярна, чем ее знаменитая сестра. Так, девушка является предпринимательницей. Она также была участницей реалити-шоу "Дом 2", но свою любовь на проекте не нашла.

View this post on Instagram A post shared by Анна Бузова (@annabuzova)

View this post on Instagram A post shared by Анна Бузова (@annabuzova)

View this post on Instagram A post shared by Анна Бузова (@annabuzova)

Сейчас Анна живет с супругом, бизнесменом Константином Штрыкиным, за которого она вышла замуж в 2018 году.

View this post on Instagram A post shared by Анна Бузова (@annabuzova)

View this post on Instagram A post shared by Анна Бузова (@annabuzova)

Ранее "Телеграф" писал, что в программе Comedy Club телеканала ТНТ показали реального двойника российской знаменитости Ольги Бузовой.