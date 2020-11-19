"Испанский стыд": Дава с копией Бузовой ошарашили зрителей Comedy Club. Видео

В пятницу, 13 ноября, на телеканале ТНТ вышел новый выпуск юмористического шоу Comedy Club.

На шоу в гости приходят различные знаменитости, которых периодически «прожаривают» ведущие Гарик Харламов и Павел Воля. 13 ноября особое внимание на себя обратил реальный двойник популярной артистки Ольги Бузовой - Небузова Яло.

Чтобы стать копией Ольги Небузова потратила огромную сумму на пластику - изменила нос, скулы, грудь. В сети многие считают, что Небузова – это парень.

Острые на язык Гарик и Паша не обошли стороной этот вопрос и напрямую спросили гостью (гостя): «Какого ты пола?». Небузова точного ответа не дала и только отшучивалась.

Отметим, что на шоу пришел и бывший возлюбленный Ольги Бузовой – Дава, который сидел практически возле копии певицы.

Реакция сети в принципе не удивительна - пользователи высмеивают и саму Бузову, и ее двойника. "Испанский стыд", "Я думал, что тупее Бузовой не найти. Ошибался....", "Бать- копать! До чего скатились многие??!! На бузову хотят быть похожи", " Раньше делали пластику, чтобы быть похожей на Анжелину Джоли... Ща на Бузову... Мляяя" - пишут в комментариях.

Настоящее имя двойника – неизвестно, однако сейчас у него в паспорте написано - Небузова Яло. Клон 34-летней артистки увлекается модой, работает стилистом и любит путешествовать.

На странице Небузовой можно найти много фото и видео в стиле самой Ольги Бузовой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

Ранее, «Телеграф» писал о том, что певец Валерий Меладзе призывает артистов не сниматься в программах на новогодние праздники.