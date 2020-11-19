Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022

"Испанский стыд": Дава с копией Бузовой ошарашили зрителей Comedy Club. Видео

"Испанский стыд": Дава с копией Бузовой ошарашили зрителей Comedy Club. Видео
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 13 ноября, на телеканале ТНТ вышел новый выпуск юмористического шоу Comedy Club.

На шоу в гости приходят различные знаменитости, которых периодически «прожаривают» ведущие Гарик Харламов и Павел Воля. 13 ноября особое внимание на себя обратил реальный двойник популярной артистки Ольги Бузовой - Небузова Яло.

Чтобы стать копией Ольги Небузова потратила огромную сумму на пластику - изменила нос, скулы, грудь. В сети многие считают, что Небузова – это парень.

Острые на язык Гарик и Паша не обошли стороной этот вопрос и напрямую спросили гостью (гостя): «Какого ты пола?». Небузова точного ответа не дала и только отшучивалась.

Отметим, что на шоу пришел и бывший возлюбленный Ольги Бузовой – Дава, который сидел практически возле копии певицы.

Реакция сети в принципе не удивительна - пользователи высмеивают и саму Бузову, и ее двойника. "Испанский стыд", "Я думал, что тупее Бузовой не найти. Ошибался....", "Бать- копать! До чего скатились многие??!! На бузову хотят быть похожи", " Раньше делали пластику, чтобы быть похожей на Анжелину Джоли... Ща на Бузову... Мляяя" - пишут в комментариях.

Настоящее имя двойника – неизвестно, однако сейчас у него в паспорте написано - Небузова Яло. Клон 34-летней артистки увлекается модой, работает стилистом и любит путешествовать.

На странице Небузовой можно найти много фото и видео в стиле самой Ольги Бузовой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НЕБУЗОВА (@ne_buzova86)

Ранее, «Телеграф» писал о том, что певец Валерий Меладзе призывает артистов не сниматься в программах на новогодние праздники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Comedy Club, Ольга Бузова, Дава.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
04 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
05 Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских &quot;миротворцев&quot;: карта позиций, фото и видео
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о &quot;гражданской войне&quot; в Украине
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о "гражданской войне" в Украине
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила &quot;комическими куплетами из каждого утюга&quot; (видео)
Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила "комическими куплетами из каждого утюга" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь