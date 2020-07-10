Скандальное похищение Ольги Бузовой: что произошло (Видео)

Похоже на то, что скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова рашила напоминить о своем существовании.

В социальной сети Instagram появились скандальные кадры похищения звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

На ролике, распространенном аккаунтом Дава&Бузова, Бузова появляется в компании своего друга.

Далее случается следующее: одетые в черный неизвестные "неестественно" напали на приятеля ведущей, схватили ее, надели черный пакет на голову и увезли на черном автомобиле в неизвестном направлении.

На данный момент этот ролик собрал уже свыше 37 тысяч просмотров и передается на просторах Instagram'а. В это же время поклонники Бузовой активно обсуждают происходящее. В своем большинстве фолловеры уверены, что это лишь очередная попытка знаменитости хайпонуть.

Некоторые из подписчиков знаменитости указали на не правдоподопность происходятщего, провальную игру актеров и посоветовали в следующий раз подготовиться к созданию подобного видео старательнее. "Оскар в студию", "Только последний олень поверит в этот бред", "Похоже, о ком-то стали забывать", - отметили в комментариях под роликом.