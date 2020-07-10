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Скандальное похищение Ольги Бузовой: что произошло (Видео)

Скандальное похищение Ольги Бузовой: что произошло (Видео)
16:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Похоже на то, что скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова рашила напоминить о своем существовании.

В социальной сети Instagram появились скандальные кадры похищения звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. 

На ролике, распространенном аккаунтом Дава&Бузова, Бузова появляется в компании своего друга.

Далее случается следующее: одетые в черный неизвестные "неестественно" напали на приятеля ведущей, схватили ее, надели черный пакет на голову и увезли на черном автомобиле в неизвестном направлении.

 
 
 
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Как ты думаешь, ЭТО правда? [ @dava_m & @buzova86 ] #ольгабузова #давидманукян #бузова #дава #орбитбезсахара #суперхаус #суперхаусру #дом2 #суперхата #суперхатару #мандаринка #вогне #пандемиялюбви #взаимныелайки #swipe #давайостанемсядома #замужзабузову #лайктайм #моякокаина #барби #коронавирус #сукавесна #бузовупохители #карантин #дальшебольше #лайкер #любовь #миромправитлюбовь #olgabuzovaindahouse

Допис, поширений Дава&Бузова (@davabuziki_m)

На данный момент этот ролик собрал уже свыше 37 тысяч просмотров и передается на просторах Instagram'а.  В это же время поклонники Бузовой активно обсуждают происходящее. В своем большинстве фолловеры уверены, что это лишь очередная попытка знаменитости хайпонуть.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Как ты считаешь, ЗАЧЕМ? [ @dava_m & @buzova86 ] #ольгабузова #давидманукян #бузова #дава #орбитбезсахара #суперхаус #суперхаусру #дом2 #суперхата #суперхатару #мандаринка #вогне #пандемиялюбви #бузовупохитили #взаимныелайки #swipe #давайостанемсядома #замужзабузову #лайктайм #моякокаина #барби #коронавирус #сукавесна #карантин #дальшебольше #лайкер #любовь #миромправитлюбовь #olgabuzovaindahouse

Допис, поширений Дава&Бузова (@davabuziki_m)

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Некоторые из подписчиков знаменитости указали на не правдоподопность происходятщего, провальную игру актеров и посоветовали в следующий раз подготовиться к созданию подобного видео старательнее. "Оскар в студию", "Только последний олень поверит в этот бред", "Похоже, о ком-то стали забывать", - отметили в комментариях под роликом.

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Все по теме:

Знаменитости, Певица, Ольга Бузова, Дава Манукян.

Автор:

Телеграф
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