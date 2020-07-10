Скандальное похищение Ольги Бузовой: что произошло (Видео)

В социальной сети Instagram появились скандальные кадры похищения звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.
На ролике, распространенном аккаунтом Дава&Бузова, Бузова появляется в компании своего друга.
Далее случается следующее: одетые в черный неизвестные "неестественно" напали на приятеля ведущей, схватили ее, надели черный пакет на голову и увезли на черном автомобиле в неизвестном направлении.
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Как ты думаешь, ЭТО правда? [ @dava_m & @buzova86 ] #ольгабузова #давидманукян #бузова #дава #орбитбезсахара #суперхаус #суперхаусру #дом2 #суперхата #суперхатару #мандаринка #вогне #пандемиялюбви #взаимныелайки #swipe #давайостанемсядома #замужзабузову #лайктайм #моякокаина #барби #коронавирус #сукавесна #бузовупохители #карантин #дальшебольше #лайкер #любовь #миромправитлюбовь #olgabuzovaindahouse
На данный момент этот ролик собрал уже свыше 37 тысяч просмотров и передается на просторах Instagram'а. В это же время поклонники Бузовой активно обсуждают происходящее. В своем большинстве фолловеры уверены, что это лишь очередная попытка знаменитости хайпонуть.
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Как ты считаешь, ЗАЧЕМ? [ @dava_m & @buzova86 ] #ольгабузова #давидманукян #бузова #дава #орбитбезсахара #суперхаус #суперхаусру #дом2 #суперхата #суперхатару #мандаринка #вогне #пандемиялюбви #бузовупохитили #взаимныелайки #swipe #давайостанемсядома #замужзабузову #лайктайм #моякокаина #барби #коронавирус #сукавесна #карантин #дальшебольше #лайкер #любовь #миромправитлюбовь #olgabuzovaindahouse
Некоторые из подписчиков знаменитости указали на не правдоподопность происходятщего, провальную игру актеров и посоветовали в следующий раз подготовиться к созданию подобного видео старательнее. "Оскар в студию", "Только последний олень поверит в этот бред", "Похоже, о ком-то стали забывать", - отметили в комментариях под роликом.