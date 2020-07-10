Светлана Тарабарова опубликовала новое романтическое фото с мужем

Звезда наслаждается каждым мгновением своего особого состояния. Однако не забывает уделять время мужу. На днях она сходила с любимым на свидание.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова ждет появления второго ребенка.

Трогательные фотографии артистка обнародовала на личной странице в Инстаграм. Она редко появляется в кадре вместе с возлюбленным, однако не теряет ни одной возможности поблагодарить его за безграничную любовь и выразить свои чувства.

Светлана Тарабарова с мужем

В подписи под фото звезда отметила, что побывала с мужем на свидании. Влюбленные получили удовольствие от времени, проведенного вдвоем. Они воспитывают маленього сына Ивана, поэтому большинство внимания уделяют ему. Скоро на свет появится их второй ребенок и забот станет еще больше.

Светлана и Алексей посетили террасу одного из киевских ресторанов. Они организовали настоящее свидание, как тогда, когда еще не были женаты.

Для особого вечера звездная жена выбрала нежное платье голубого цвета с цветочным принтом. Ее образ дополняли длинные серебряные серьги и минималистичная цепочка. Яркие волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

Первое свидание за полгода, а может и год. Важно находить время, чтобы побыть вместе. Мы уже это поняли. Всем объятия, – написала в публикации Тарабарова.