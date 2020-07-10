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Светлана Тарабарова опубликовала новое романтическое фото с мужем

Светлана Тарабарова опубликовала новое романтическое фото с мужем
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Звезда наслаждается каждым мгновением своего особого состояния. Однако не забывает уделять время мужу. На днях она сходила с любимым на свидание.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова ждет появления второго ребенка. 

Трогательные фотографии артистка обнародовала на личной странице в Инстаграм. Она редко появляется в кадре вместе с возлюбленным, однако не теряет ни одной возможности поблагодарить его за безграничную любовь и выразить свои чувства.

Светлана Тарабарова с мужем

В подписи под фото звезда отметила, что побывала с мужем на свидании. Влюбленные получили удовольствие от времени, проведенного вдвоем. Они воспитывают маленього сына Ивана, поэтому большинство внимания уделяют ему. Скоро на свет появится их второй ребенок и забот станет еще больше. 

Светлана и Алексей посетили террасу одного из киевских ресторанов. Они организовали настоящее свидание, как тогда, когда еще не были женаты.

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Для особого вечера звездная жена выбрала нежное платье голубого цвета с цветочным принтом. Ее образ дополняли длинные серебряные серьги и минималистичная цепочка. Яркие волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

Первое свидание за полгода, а может и год. Важно находить время, чтобы побыть вместе. Мы уже это поняли. Всем объятия, – написала в публикации Тарабарова.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Светлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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