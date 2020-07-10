Катя Осадчая и Юрий Горбунов путешествуют по Украине (Фото)

Из-за пандемии коронавируса в мире Катя и Юрий в этом году решили посетить места в Украине, где ранее не бывали или бывали редко.

Звездные супруги украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова продолжают путешествовать по Украине. На днях пара побывала на Львовщине, где сделала живописные фотографии на фоне Свиржского замка.

После ослабления карантина они путешествовали по Киевщине, неподалеку от дома. Теперь решили изучать места других уголков родной земли. В частности, отправились на Львовщину. Красивыми фотографиями телеведущая поделилась на личной странице в инстаграме.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Свиржском замке

Влюбленные посетили Свиржский замок, где снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера". Они позировали, держась за руки, устроили романтическое свидание. На их лицах сияют улыбки, такая поездка точно запомнится надолго.

Юрий Горбунов для путешествия выбрал черные штаны, футболку с принтом и джинсовую куртку. Соединил одеяние с белыми кроссовками и завершил образ солнцезащитными очками.

Звездная жена позировала рядом с мужем в джинсах, белой футболке и красном кардигане. Дополнила look белой обувью. Известно, что Катя является поклонницей природной красоты. Она не боится появляться перед камерой без макияжа и часто публикует снимки, где на лице нет косметики. На фоне Свиржского замка она изображена именно так. А волосы знаменитость собрала в хвост.

В заметке Осадчая отметила, что этим летом они открывают для себя по-новому Украину, а Львовщина ничем не хуже Тосканы.