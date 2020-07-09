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С обнаженными плечами: Ирина Федишин продемонстрировала яркий летний образ

С обнаженными плечами: Ирина Федишин продемонстрировала яркий летний образ
17:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица в очередной раз продемонстрировала свой вкус и показала яркий летний образ, мимо которого не пройти мимо. Своим новым нарядом певица похвасталась на страничке в Инстаграм.

Ирина Федишин - настоящая модница. Ее образы постоянно вызывают ажиотаж среди поклонников. Крайний образ певицы не стал исключением. 

Ирина предстала в яркой блузке малинового цвета. Необычный крой блузы, а именно опущенные рукава, подчеркнули оголенные плечи певицы. В "пару" к кофточке, артистка выбрала джинсовый комбинезон с мини-шортами высокой посадки, аж под грудь. Коротенькие шортики акцентировали внимание на длинные и стройные ноги Ирины. 

 В подписи к фото певица пожелала всем хорошего дня.

 
 
 
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Доброго ранку та гарного усім дня #ІринаФедишин #літо #день #nice #good

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Ирина Федишин взбудоражила фанов соблазнительными снимками

В основном на снимках певица предстает с распущенными волнистыми волосами. На этом же снимке артистка собрала волосы в вероятно пучек, оставив лишь две пряди, которые спадают на лицо. 

Как для легкого летнего фото, макияж певицы достаточно насыщен. Темные тени на глазах и темно-малиновая помада, видимо в тон блузе, на губах. 

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Все по теме:

Стиль, Образ, Певица, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
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