С обнаженными плечами: Ирина Федишин продемонстрировала яркий летний образ

Украинская певица в очередной раз продемонстрировала свой вкус и показала яркий летний образ, мимо которого не пройти мимо. Своим новым нарядом певица похвасталась на страничке в Инстаграм.

Ирина Федишин - настоящая модница. Ее образы постоянно вызывают ажиотаж среди поклонников. Крайний образ певицы не стал исключением.

Ирина предстала в яркой блузке малинового цвета. Необычный крой блузы, а именно опущенные рукава, подчеркнули оголенные плечи певицы. В "пару" к кофточке, артистка выбрала джинсовый комбинезон с мини-шортами высокой посадки, аж под грудь. Коротенькие шортики акцентировали внимание на длинные и стройные ноги Ирины.

В подписи к фото певица пожелала всем хорошего дня.

В основном на снимках певица предстает с распущенными волнистыми волосами. На этом же снимке артистка собрала волосы в вероятно пучек, оставив лишь две пряди, которые спадают на лицо.

Как для легкого летнего фото, макияж певицы достаточно насыщен. Темные тени на глазах и темно-малиновая помада, видимо в тон блузе, на губах.