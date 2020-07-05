Ирина Федишин взбудоражила фанов соблазнительными снимками

Уже несколько дней артистка активно делится с подписчиками в Инстаграме фотографиями из отпуска. Для семейного отдыха она выбрала солнечную Одессу и сполна насладилась временем, проведенным там.
Звезда уже вернулась во Львов, однако решила показать поклонникам то, что не успела. В частности, знаменитость организовала соблазнительную фотосессию в бассейне.
Ирина предстала перед камерой в черном бикини, которое хорошо подчеркнуло ее пикантные формы. Такой образ вызвал активные обсуждения в сети. Волосы Федишин собрала в пучок сзади, а лицо решила оставить без косметики и похвастаться натуральной красотой. Дополнила сексуальный образ солнцезащитными очками.
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Внимание также привлекает идеальный равномерный загар исполнительницы. Видно, что звезда много времени провела на солнце.