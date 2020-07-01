Ирина Федишин без комплексов разделась на пляже (Видео)

Своеобразный стрептиз артистки сопровождался пластическими движениями под зажигательную музыку.

Отдых певицы в Одессе становится все горячее. Ирина Федишин демонстрирует свое тело в купальнике с самых пикантных ракурсов и даже дошло до того, что она начала раздеваться на пляже.

Украинская певица даже на курорте не отдыхает от соцсетей и активно публикует новые фото и видео на личной странице в инстаграме. На этот раз она предстала в черном купальнике, оставив интригу для поклонников.

На опубликованном видео она появилась одетой на побережье Черного моря. При этом долго оставаться в одежде она не планировала. Сначала певица сняла шляпку песочного цвета, потом – черный топ, а дальше – белые минишорты. Она была в черном купальнике на тонких бретелях и солнцезащитных очках.

В подписи она призналась, что овладевает приложением TikTok, а откровенный танец – одно из первых ее видео.