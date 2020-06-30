"Путешествовать можно и по любимому городу": Катя Осадчая показала любимые места в Киеве

Телеведущая Катя Осадчая показала места в столице, посещать которые хочется всегда.

"Красота вокруг, а путешествовать можно и по любимому городу", - написала Осадчая, опубликовав в Instagram фото с Андреевского спуска и лестницы, соединяющей Подол и Владимирскую горку.

Телезвезда была одета в легкий сарафан с открытой спиной и кружевным низом.

На прогулку Осадчая вышла с Юрием Горбуновым, который поделился фото с женой в своем блоге.

"Ночные прогулки", - написал телеведущий, опубликовав улыбчивое селфи, сделанное Катей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нічні прогулянки #нічнийкиїв #літо #спека Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 29 Июн 2020 в 1:40 PDT

Поклонникам звездной пары очень понравился их летний досуг. "На Андреевском всегда красиво", - пишут в комментариях. - Вроде такие разные и такие похожие две половинки одного целого! Любви вам, счастья, гармонии и взаимопонимания".