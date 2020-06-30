"Путешествовать можно и по любимому городу": Катя Осадчая показала любимые места в Киеве

"Красота вокруг, а путешествовать можно и по любимому городу", - написала Осадчая, опубликовав в Instagram фото с Андреевского спуска и лестницы, соединяющей Подол и Владимирскую горку.
Телезвезда была одета в легкий сарафан с открытой спиной и кружевным низом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті? #люблюкиїв
На прогулку Осадчая вышла с Юрием Горбуновым, который поделился фото с женой в своем блоге.
"Ночные прогулки", - написал телеведущий, опубликовав улыбчивое селфи, сделанное Катей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонникам звездной пары очень понравился их летний досуг. "На Андреевском всегда красиво", - пишут в комментариях. - Вроде такие разные и такие похожие две половинки одного целого! Любви вам, счастья, гармонии и взаимопонимания".