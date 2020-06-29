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Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали фанов новым совместным фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились новым фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали фанов новым совместным фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали фанов новым совместным фото
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Звездные супруги поделились свежим семейным фото с работы. Снимок был опубликован на официальной странице Юрия Горбунова в Инстаграме.

На кадре, который Горбунов выложил в сети, супруги позируют на фоне деревьев. Вероятно, телеведущие проводили мероприятие или находились на съемках за городом. Селфи быстро взбудоражило сеть и вызвало активные обсуждения среди подписчиков в комментариях.

Осадчая позирует в привлекательном зеленом платье с открытыми плечами. Ее шею украшает минималистичная цепочка, а на голове видим стильный объемный обруч золотистого цвета. Макияж телеведущая сделала с акцентом на глазах.

Звездный муж изображен в синем костюме и белой рубашке. Он улыбается в камеру, а жена тем временем нежно обнимает его.

 
 
 
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Уточним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто появляются вместе на экранах телевизоров и проводят разнообразные мероприятия вдвоем. Пара умеет обеспечить хорошее настроение присутствующим на мероприятии. Влюбленные являются настоящими профессионалами своего дела.

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Катя Осадчая, Юрий Горбунов.

Автор:

Телеграф
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