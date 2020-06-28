Фотограф Соня Плакидюк рассталась с Ричардом Горном: причины не раскрываются

Модный украинский фотограф Соня Плакидюк разошлась с женихом хореографом Ричардом Горном. Причину расставания звезды не раскрывают.

Роман знаменитостей зародился на съемочной площадке шоу "Супермодель по-украински" 6 лет назад. Несмотря на то, что Соня Плакидюк была помолвлена с другим мужчиной, эксперты проекта завязали отношения после нескольких месяцев совместной работы. Три года назад эпатажный Ричард Горн сделал предложение избраннице, однако, как призналась фотограф для программы "Светская жизнь", заключить прочный союз с хореографом так и не удалось.

Соня Плакидюк объявила, что ее сердце сейчас свободно, а причины разрыва звезда раскрывать не стала. Однако она заверила, что истинный повод для завершения отношений они с бывшим возлюбленным будут хранить в тайне.

Судя по ее словам, любовь и страсть между ними не угасли, но даже чувства не спасли то, что они с Ричардом планировали будущее по-разному.

View this post on Instagram A post shared by Ричард Горн и Соня Плакидюк♡ (@richard.and.sonia) on Sep 20, 2017 at 5:05am PDT

"Свободная касса! История банальна: мы начали по-разному видеть свое будущее. Здесь иногда не помогает даже самая безумная любовь. Я знала, что все начнут угадывать причину, но я убеждаю, не угадает никто", - объяснила Соня Плакидюк.

Стоит отметить, что в конце 2018 года Соня Плакидюк и Ричард Горн отложили запланированную свадьбу. Тогда фотограф признавалась, что на организацию свадьбы пара не имеет времени. Невеста уже знала, какой должна быть ее идеальная церемония, однако доверить кому-то свое торжество так и не решилась.