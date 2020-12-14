Запрещать не стоит: в Украине предложили, как бороться с российской попсой

Несмотря на то, что большинство украинских звезд, попавших в ТОП-10 музыкальных видео в Украине за год по версии Google, живут в России, запрещать их музыку не стоит, а лучше сделать так, что бы слушать ее стало немодным.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал правовой администратор группы "Бумбокс" Кирилл Цуканов.

"Главное не запрещать. Будет еще интереснее. Что-то сделать, чтобы это слушать было не круто. Черный пиар для этих клиентов? - Возможно. Почему нет? Составлять такие же дебильные песни на украинском? - Наверное, не получится", - сказал он, вспомнив про недавний фит Ольги Бузовой и Потапа.

Напоследок Цуканов дал универсальный совет для украинцев.

"Короче - молодежь, слушай хорошую музыку и г*вно тоже свое слушай. Поверь, его тоже хватает", - уверен он.

Подробнее про ситуацию с "наводнением" украинского музыкального рынка, читайте в материале "Телеграфа": ТОП родного YouTube в котором нет украинского. Почему так случилось?