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Фоните в другом месте: Даша Квиткова отреагировала на критику новой фотосессии

Фоните в другом месте: Даша Квиткова отреагировала на критику новой фотосессии
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Даша Квиткова и Никита Добрынин поделились кадрами новой чувственной фотосессии. Однако вместо восторженных отзывов, пара нарвалась на волну критики. Подписчики сравнили снимки пары с кадрами со съемки Ксении Мишиной и Александра Эллерта.

Атмосфера новой фотосессии Квиткова-Добрынин ну очень напоминает съемку Мишиной-Эллерта. Коричневые тона, множество свечей, классические наряды – все это очень напоминает фото Саши и Ксюши.

Множество фолловеров открыто обвинили супругов в плагиате:

«Повтор за Мишиной», «Их съемка была неделю назад, может и больше. Поэтому здесь вы повторили, а не они за вами», «Сразу провела параллели между съемками, похожие» - пишут в комментариях.

Квиткова не прошла мимо подобных заявлений, и ответила хейтерам. Блогер рассказала, что над этой фотосессией пара работала еще до того, как Мишина и Эллерт опубликовали свои снимки.

«Наша съемка была 24 декабря. Они выставили фото вчера. Фоните в другом месте», – резко ответила Квиткова.

Сравните сами:

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

 
 
 
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Публикация от (@kostya_gheorghian)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Никита Добрынин и Даша Квиткова заболели коронавирусом.

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Фотосессия, Никита Добрынин, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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