Фоните в другом месте: Даша Квиткова отреагировала на критику новой фотосессии

Даша Квиткова и Никита Добрынин поделились кадрами новой чувственной фотосессии. Однако вместо восторженных отзывов, пара нарвалась на волну критики. Подписчики сравнили снимки пары с кадрами со съемки Ксении Мишиной и Александра Эллерта.
Атмосфера новой фотосессии Квиткова-Добрынин ну очень напоминает съемку Мишиной-Эллерта. Коричневые тона, множество свечей, классические наряды – все это очень напоминает фото Саши и Ксюши.
Множество фолловеров открыто обвинили супругов в плагиате:
«Повтор за Мишиной», «Их съемка была неделю назад, может и больше. Поэтому здесь вы повторили, а не они за вами», «Сразу провела параллели между съемками, похожие» - пишут в комментариях.
Квиткова не прошла мимо подобных заявлений, и ответила хейтерам. Блогер рассказала, что над этой фотосессией пара работала еще до того, как Мишина и Эллерт опубликовали свои снимки.
«Наша съемка была 24 декабря. Они выставили фото вчера. Фоните в другом месте», – резко ответила Квиткова.
Сравните сами:
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Ранее, «Телеграф» сообщал, что Никита Добрынин и Даша Квиткова заболели коронавирусом.