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"Я был к этому готов": Эллерт рассказал об отношениях с сыном Ксении Мишиной

"Я был к этому готов": Эллерт рассказал об отношениях с сыном Ксении Мишиной
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Автор студии "Квартал 95", шоумен Александр Эллерт, который зимние праздники провел с Ксенией Мишиной в Буковеле, рассказал о своих взаимоотношениях с единственным сыном актрисы - Платоном.

В интервью изданию "КП в Украине" мужчина признался, что выстраивает с мальчиком теплые, дружеские отношения.

"Потрясающе. Мне кажется, наши отношения начали складываться еще внутри проекта, когда мы были в Карпатах. Потом уже в эфире я увидел, что Платону сверх зашло мое катание с ним на квадроцикле. С ним мы выстраиваем дружеские отношения. Выбрав Ксению, я знал, что есть еще один человек, с которым надо выстраивать такие же потрясающие отношения. Я был к этому готов", - рассказал Александр.

 
 
 
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A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Кроме того, Эллерт делает с Платоном уроки, а также, по возможности, катается с ним на роллердроме или взрывает петарды: "Конечно же, если нужно, учим и уроки. Сейчас в связи с локдауном и дистанционным обучением, если я дома, сижу рядом и слушаю, что он отвечает учителю. Что же касается развлечений, то это и роллердромы, и петарды где-то на поле повзрывать. Всякие такие пацанячие штуки".

Мишина и Эллерт раскрыли секрет про отношения после финала "Холостячки"

Также шоумен упомянул и свою дочь Эллину.

"С Ксюшей у них сугубо женские отношения, и я считаю, это правильно. У них должны быть свои секретики. И чем ближе они станут друг другу, тем мне будет приятнее. Она с Ксюшей и Платоном ездила в аквапарк. Все у них отлично. Как у семьи и должно быть", - рассказал победитель проекта "Холостячка".

Ранее "Телеграф" писал, что новым "Холостяком" на телепроекте канала СТБ стал бизнесмен Михаил Заливако.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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