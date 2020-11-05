Алена Шоптенко показала безупречную фигуру в прозрачном боди

Алена Шоптенко – успешная танцовщица и хореограф, первая победительница «Танцев со звездами», любящая жена и мама и просто очень красивая женщина. Алена старается держать себя в форме и постоянно занимается. Результаты ее работы над собой можно увидеть в новой откровенной фотосессии.

Снимки Шоптенко опубликовала на своей страничке в Инстаграм.

Танцовщица предстала на фото в нежно-розовом боди, которое отлично продемонстрировало прекрасную фигуру и подтянутые ноги Алены. Яркий макияж с акцентом на глазах, помада в цвет боди и выпрямленные волосы добавили образу пикантности и сексуальности.

В подписи к снимкам, хореограф поразмышляла о танцах. Она рассказала, как начинала учить новые стили и направления.

«Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей» - пишет Шоптенко.

Хореограф отметила, что всегда нужно учиться новому и не бояться этого.

«Оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке» - подытожила Алена Шоптенко.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что 4 сезон "Танцев со звездами" для Алены Шоптенко стал последним - танцовщица решила покинуть проект.