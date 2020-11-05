Алена Шоптенко показала безупречную фигуру в прозрачном боди

Алена Шоптенко – успешная танцовщица и хореограф, первая победительница «Танцев со звездами», любящая жена и мама и просто очень красивая женщина. Алена старается держать себя в форме и постоянно занимается. Результаты ее работы над собой можно увидеть в новой откровенной фотосессии.
Снимки Шоптенко опубликовала на своей страничке в Инстаграм.
Танцовщица предстала на фото в нежно-розовом боди, которое отлично продемонстрировало прекрасную фигуру и подтянутые ноги Алены. Яркий макияж с акцентом на глазах, помада в цвет боди и выпрямленные волосы добавили образу пикантности и сексуальности.
В подписи к снимкам, хореограф поразмышляла о танцах. Она рассказала, как начинала учить новые стили и направления.
«Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей» - пишет Шоптенко.
Хореограф отметила, что всегда нужно учиться новому и не бояться этого.
«Оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке» - подытожила Алена Шоптенко.
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Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей ⠀ Когда-то лет 10 назад я будучи абсолютной бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле. Но в то же время открыли глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарили новые возможности. Оказалось, что танцевать без каблука безусловно можно намного больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки ⠀ Тогда постепенно тренируя свою координацию и ум, в том числе, я все таки научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии Так вот к чему я. ⠀ Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке - @msrudenko_n makeup - @anastasiyav_makeup
Ранее, «Телеграф» сообщал, что 4 сезон "Танцев со звездами" для Алены Шоптенко стал последним - танцовщица решила покинуть проект.