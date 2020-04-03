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Пятница, 03.04.2020
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От осложнений коронавируса умер известный дизайнер обуви
От осложнений коронавируса умер известный дизайнер обуви

От осложнений коронавируса умер известный дизайнер обуви

От осложнений коронавируса умер известный дизайнер обуви
16:15 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Дизайнер Серджио Росси ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает WWD.

"Легенда обуви Серджио Росси, который создал один из самых популярных в Италии люксовых брендов обуви и вдохновил поколения дизайнеров, включая сына Джанвити, умер в Чезене, Италия, в возрасте 84 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Он был госпитализирован несколько дней назад", - говорится в сообщении.

Серджио Росси родился в Сан-Мауро-Пасколи, одном из основных итальянских обувных регионов, в 1935 году. Он изучил эту профессию своего отца, начал изготавливать обувь в начале 1950-х годов и запустил свою одноименную марку в 1968 году. Дизайнер также сотрудничал с такими модными домами, как Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Фото twitter.com/myriamvolterra

Росси разработал ряд новаторских стилей, таких как, например, сандалии Opanca с изогнутой подошвой.

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Напомним:

  • Британский комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса.

  • В США от коронавируса умер музыкант Адам Шлезингер.

  • Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса.

  • Знаменитый британский актер Эндрю Джек (Хатчинсон) умер от осложнений из-за коронавируса.

  • Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура.

  • Соавтор песни "I Love Rock`n`Roll" Алан Меррилл умер от коронавируса.

  • Испанская принцесса Мария Тереза умерла от пандемии COVID-19.

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Все по теме:

Смерть, Коронавирус, Альманах 2020, Covid-19, Серджіо Россі.
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