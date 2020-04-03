От осложнений коронавируса умер известный дизайнер обуви

Новости шоу бизнеса:Дизайнер Серджио Росси ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает WWD.

"Легенда обуви Серджио Росси, который создал один из самых популярных в Италии люксовых брендов обуви и вдохновил поколения дизайнеров, включая сына Джанвити, умер в Чезене, Италия, в возрасте 84 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Он был госпитализирован несколько дней назад", - говорится в сообщении.

Серджио Росси родился в Сан-Мауро-Пасколи, одном из основных итальянских обувных регионов, в 1935 году. Он изучил эту профессию своего отца, начал изготавливать обувь в начале 1950-х годов и запустил свою одноименную марку в 1968 году. Дизайнер также сотрудничал с такими модными домами, как Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Фото twitter.com/myriamvolterra

Росси разработал ряд новаторских стилей, таких как, например, сандалии Opanca с изогнутой подошвой.

Напомним: